Adele e a perda de peso. Artista revela fotografia que parece um postal de verão Foto: Instagram @adele Na altura em que fez a dieta, Adele revelou que o livro de auto-ajuda Untamed, da escritora Glennon Doyle a ajudou bastante durante este processo. Sabe-se que Adele começou por treinar com um personal trainer de celebridades que já tinha trabalhado com Lady Gaga e Rihanna, e que contratou o chefe de cozinha de Cameron Diaz de forma a criar hábitos alimentares diferentes na sua nova vida. A mudança de corpo da cantora foi radical, e uma alteração assim pode ter implicações a nível psicológico, e foi precisamente o livro Untamed que guiou e apoiou Adele neste percurso.

Adele tornou-se conhecida pela sua voz estrondosa e inconfundível, doce e ao mesmo tempo poderosa. Além da crítica musical, nos últimos anos, também se tem escrito sobre a forma física da cantora de Hello ou Someone Like You, que perdeu dezenas de quilos graças à chamada dieta Stirfood. Até porque esta dieta incluia vinho tinto e chocolate amargo, o que suscita muita curiosidade.Adele terá seguido então um plano que implica consumir alimentos ativadores da sirtuina, enzimas que regulam o metabolismo celular e que têm propriedades rejuvenescedoras, e que o fez durante vários meses. Estima-se que tenha perdido entre 45 a 68 quilos.Ao completar 33 anos, a cantora publicou três fotografias onde surge feliz, descontraída e com uma forma física saudável. Na legenda, e para brincar com a data, escreve "Thirty Free".