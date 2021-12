Adele: antes e depois da maquilhagem

Para comemorar o lançamento de seu novo álbum, 30, a cantora de Easy On Me foi convidada pela famosa maquilhadora holandesa Nikkie de Jager (@nikkietutorials no Instagram) para maquilhar apenas meio do rosto, de forma a mostrar o poder desta arte. A maquilhadora, que também é uma youtuber famosa e tem 13 milhões de subscritores, foi questionando Adele à medida que a foi maquilhando.



Adepta da tendência no make up, Adele partilha com frequência fotografias de si própria sem maquilhagem, incluíndo vídeos onde surge completamente de cara lavada. Pelo contrário, nas suas atuações e no dia a dia, gosta de um bom eyeliner preto, e de um blush rosado.



sua relação com a maquilhagem. A sua rotina obrigatória quando sai de casa? "Sobrancelhas e unhas bem feitas e, claro, o seu icónico eyeliner" assume Adele. "Se não pinto as sobrancelhas, pareço o Voldemort! Ficam tão pálidas e loiras", entre gargalhadas. Sobre a sua rotina, diz que é minimalista.



No fim do vídeo, uma metade do rosto de Adele está completamente coberta de maquilhagem, enquanto a a outra metade está limpa. Uma transformação radical que intimidou a própria Adele: "Eu pareço o Joker... de uma boa maneira! Fê-lo muito, muito rapidamente. É incrível", disse, elogiando a rapidez da maquilhadora.



