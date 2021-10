Adele, de novo irreconhecível?

View this post on Instagram A post shared by Adele (@adele)

É caso para dizer que o mundo quase para quandoanuncia um. A cantora inglesa anunciou a chegada do, a ser revelado esta sexta, 15, e que faz parte do seu quarto disco.

Adele usou o Instagram Live para responder às perguntas dos fãs e tocar um excerto de seu próximo single. "Não há nada de bom neste rio em que tenho lavado as mãos desde sempre / E há esperança nessas águas, mas não consigo obrigar-me a nadar quando estou a afogar-me", cantou, revelando parte da composição lírica. Mas o ar descontraído - o facto de se notar ainda mais a sua perda de peso - foi o que conquistou os fãs neste live, que foi feito a partir de sua casa, sem maquilhagem nem encenações.



A cantora, que estava afastada das redes sociais desde julho passado, publicou há poucas semanas uma fotografia que denota ainda mais esse processo de mudança visual, ao usar um vestido Schiaparelli justo na cintura e volumoso nos ombros, a envidenciar as suas curvas. No entanto, a ânsia pela chegada do novo álbum por parte dos fãs é tanta que foram milhares as perguntas sobre a data oficial de lançamento.