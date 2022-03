Irreconhecível e com menos 35kg, Rebel Wilson anuncia que é a próxima 007

Rebel Wilson aproveitou a oportunidade para anunciar que ela era o próximo James Bond e para revelar uma tatuagem de Daniel Craig ao vivo no palco, ao apresentar os BAFTA Film Awards deste ano, domingo, 13 de março.

A noite abriu com uma performance de 007 - Os Diamantes São Eternos de Shirley Bassey, em comemoração ao 60º aniversário do filme, que é o sétimo da saga James Bond.