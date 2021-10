Como conseguir o icónico cat eye de Adele

Adele está imparável. Divorciou-se, perdeu bastante peso e, pela primeira vez em seis anos vai lançar um novo álbum, denominado "30", no próximo dia 19. Entretanto presenteou-nos com o single Easy on Me, já está a bater recordes um pouco por toda a parte. Se estamos surpreendidos com o mais recente feito? É Adele, e há coisas que nunca mudam.

Tal como o seu icónico look, onde um firme e pujante eyeliner concretiza o mais bonito cat eye, que acompanha a artista e os seus olhos azuis em forma de amêndoa há cerca de dez anos.

Agora, o maquilhador e amigo pessoal da cantora, Michael Ashton, responsável pela sua imagem, incluindo o visual porque ficou mundialmente conhecida, desvendou à Page Six o segredo por detrás de tal look.

Há toda uma técnica e procedimento a seguir, e o profissional ensina-nos como fazê-lo corretamente "ao usar o eyeliner em si mesma, comece do canto externo para dentro. Tal irá permitir que a mão crie uma linha mais reta em direção ao canto interno".

Isto é, "comece na extremidade externa da linha das pestanas em direção ao meio [e pare aí]. Depois, deverá fazer uma [outra] linha fina a partir do canto interior até ao meio, unindo as duas linhas". No final, e de novo no canto externo do olho, a ideia é realizar um ultimo movimento angular para cima em direção à têmpora.

Se sentir que a asa, na parte externa do olho, se está a inclinar para baixo, deverá "arrastá-la para cima num ângulo de 45 graus", pelo que a mesma se irá tornar mais "nítida e com uma aparência alongada e elevada".

A artista nos 59th Grammy Awards, a 12 de fevereiro de 2017, em Los Angeles Foto: Getty Images

Quanto aos produtos de eleição de Michael Ashton para o efeito, o maquilhador mencionou na mesma publicação o Calligraphie de Chanel (€33) um eyeliner em creme à prova de água da maison francesa, mas também falou no Super Sharp Liner Pencil (cerca de €11) da marca japonesa Kate Tokyo ou o Liquidlast Liner (€23,50) da Mac.



Apesar destas indicações e do seu desejo de suceder, se algo correr mal – e é provável, já que a tarefa é minuciosa – não se atrapalhe pois pode sempre recorrer aos cotonetes da Muji (ou outros, são cotonetes, não fará muita diferença) aliados à água micelar da Bioderma, segundo relata Ashton. Opter um look simétrico em ambos os olhos será o maior desafio, mas não é ímpossível e a prática ajuda.

Calculamos que já sabe o suficiente para colocar mãos à obra.