Adele surge irreconhecível em vídeo emotivo

Simon Konecki, de quem a cantora britânica se divorciou em 2019 - ou sobre o excessivo consumo de alcóol durante a gravação do disco 21, em 2011.

Em outubro de 2019, Adele usou aspara mostrar a sua nova, embora de forma subtil e com uma descrição simples mas poderosa: "eu costumava chorar, agora eu suo" escreveu, a brincar. Segundo a imprensa britânica, Adele recorreu à famosa dieta Sirtfood para perder entre. É possível ver essa notável diferença também no vídeo que o grupo Grenfell United partilhou, com um testemunho de Adele acerca do incêndio da Grenfell Tower, que aconteceu há três anos e vitimou mortalmente 72 pessoas.Neste vídeo, transmitido em livestream,mostra o seu apoio aos sobreviventes que continua a lutar por justiça no caso deste incêndio. "Hoje quis enviar o meu amor a todos vós e dizer-vos que estou a pensar em todos, como sempre faço. E apesar de termos de fazer isto no mundo virtual... continua a ser muito importante para nós chorarmos juntos, recordarmos essa noite e refletirmos sobre isso, e também refletirmos sobre em que ponto estamos agora. E ainda celebrar as vidas que foram vividas antes de serem tristemente levadas naquela noite" disse, emocionada. "Penso que este ano, mais do que nunca, não haverá altura mais apropriada para pormos em prática, verdadeiramente, a amizade, a compaixão, a abertura de espírito e a persistência. Persistência para as respostas e persistência para a ação" continua. Pelo rosto de Adele, é possível perceber que a cantora perdeu maisdo que já tinha revelado em algumas, embora discretas, que partilha.Discreta, como sempre o tem sido desde que se tornou mundialmente conhecida, em 2008, com o disco de estreia - "19" - Adele sempre se manteve afastada dos holofotes e raramente respondeu a perguntas sobre o seu peso ou sobre o seu corpo. Em 2016, Adele deu uma entrevista à revista Vanity Fair onde falou mais abertamente sobre a sua vida pessoal, a sua carreira, abordando temas como a maternidade - incluindo a depressão pós parto que teve após ser mãe de Angelo, filho de