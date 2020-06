Adele repete vestido antigo (e mostra como perdeu peso)

Por Máxima, 12:30

Quatro anos depois, Adele recordou o espetáculo no Festival de Glastonbury, Inglaterra, com um post especial no Instagram. A cantora, que continua em confinamento em Los Angeles, está a trabalhar num novo álbum, mas tem sido a sua perda de peso que mais tem dado que falar nos últimos meses.

Adele terá experimentado a famosa dieta Stirfood, que consiste em consumir alimentos ativadores da sirtuina, enzimas que regulam o metabolismo celular e que têm propriedades rejuvenescedoras. Da lista de alimentos permitidos fazem parte o vinho tinto ou o chocolate preto.

Agora, e depois de ter perdido quase 70 quilos, a cantora voltou a usar o vestido com que a vimos há quatro anos, no Festival de Glastonbury, e dançou e cantou ao som do seu próprio concerto. O vestido comprido com bordados coloridos é o mesmo, mas Adele está completamente diferente, tal como já tinha partilhado noutros posts de Instagram ou como se viu no vídeo em que presta homenagem às vítimas do incêndio da Grenfell Tower, que aconteceu há três anos e vitimou mortalmente 72 pessoas.



Veja o vestido clicando na seta em baixo: