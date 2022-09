Isto foi o que disse o príncipe Louis sobre a morte da bisavó

Multidões de pessoas deslocaram-se ao castelo de Windsor, ontem, dia 11, de forma a prestar os seus sentimentos à rainha Isabel II e fazer o seu luto. Os irmãos William e Harry e as sua respetivas mulheres apareceram pela primeira vez em público desde que o duque e duquesa de Sussex abdicaram dos seus papéis como royals. O grupo visitou uma homenagem de flores feita pelos vários fãs da monarca, rainha Isabel II, e que William e Kate foram promovidos a príncipes.

Enquanto falava com as pessoas, Kate partilhou como os seus filhos se sentiam com a morte da bisavó. "O meu pequeno Louis – isto é tão querido – disse: "Mãe, não te preocupes, agora ela está com o bisavô", é o que ouvimos a princesa de Gales a contar às pessoas que se deslocaram até ao Castelo de Windsor, no vídeo que foi partilhado na rede social Tik Tok.





A revista Town & Country avançou que uma fã da realeza, Banita Ranow, ouviu a princesa de Gales, e expressou o quão bom foi ver os irmãos William e Harry reunidos. A mãe, Baljinder Ranow, acrescentou ainda que se sentiu bastante emocionada, e que sentiu que a rainha teria amado ver os netos juntos.

Outros membros da família real encontraram-se com a multidão e viram os tributos que foram deixados para a rainha no sábado, dia 10: Anne, a Princesa Real, e as filhas Zara Tindall e Peter Phillips, o príncipe André e as filhas Eugenie e Beatriz, e também Sofia, Condessa de Wessex e a filha Lady Louise Windsor.