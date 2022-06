Do pai ao irmão, com quem se parece a filha de Meghan e Harry?

Sentada na relva, a sorrir, com um vestido azul claro e uma bandolete branca. Lilibet Diana foi finalmente apresentada ao mundo através de uma fotografia tirada na festa do seu 1º aniversário, que aconteceu no último sábado, 4 de junho, na Frogmore Cottage, residência de Meghan e Harry em Inglaterra. Os duques de Sussex estiverem em Londres para as celebrações do Jubileu de Platina, que marcou o 70º ano de reinado da rainha Isabel II. Archie, de três anos, e Lilibet, agora com 1, têm sido bastante resguardados do olhar do público desde que nasceram e não compareceram em nenhum dos festejos.

Retrato de Lilibet Foto: @misanharriman

Entretanto, um amigo de Meghan e Harry partilhou outra imagem da festa de aniversário, que permitiu confirmar as parecenças da pequena Lilibet com outros elementos da família real britânica.

O casal escolheu o nome da filha em jeito de homenagem à rainha Isabel e à princesa Diana, mãe de Harry. Mas esta não é a única semelhança que Lilibet partilha com a avó. Os olhos azuis são herança da princesa de Galês e do pai, tal como o Archie, herdou a tez clara e o cabelo ruivo.