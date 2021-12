Lauren Sánchez, a namorada de Jeff Bezos que vive entre iates e férias de luxo

Nasceu Lauren Wendy Sánchez, no Novo México, EUA, tem 52 anos e é a atual namorada de Jeff Bezos, dono da Amazon e da Blue Origin. E embora não tenha sido assim no início, o casal já nada faz para esconder o carinho que sente um pelo outro. Durante o Natal, os apaixonados foram "apanhados" a namorar no iate do multimilionário, perto da ilha de São Bartolomeu, nas Antilhas francesas.

É um facto, aparentam ser um casal de celebridades como qualquer outro (se retirarmos da equação a quantidade absurda de dinheiro de Bezos). Contudo, a relação de Lauren Sánchez com o um dos homens mais ricos do mundo está longe de ser, digamos, banal.

Traições e mensagens eróticas

Pensa-se que o romance entre os dois remonte a 2018, quando ambos ainda eram casados – Bezos com Mackenzie Scott e Sánchez com o agente de talentos Patrick Whitesell, com o qual teve dois filhos, Ella e Evan (o terceiro filho, Nikko, é fruto da antiga relação com o jogador de futebol americano Tony Gonzalez).

Patrick Whitesell e Lauren Sanchez em Las Vegas, 2004 Foto: Getty Images

Em janeiro de 2019, o multimilionário anunciou o divórcio com Scott, que foi finalizado em abril do mesmo mês, altura em que o namoro com a ex-jornalista foi oficializado, segundo vários meios de comunicação. Já o divórcio de Sánchez, esse foi apenas finalizado em outubro de 2019.

A história digna de telenovela ganha ainda mais destaque se tivermos em conta que os dois ex-casais eram amigos de longa data, e que até chegaram a jantar os quatro com os filhos de cada um, avançou o site Page Six.



Para acrescentar ao caldeirão de escândalos, o dono da Amazon confessou ter sido vítima de chantagem e de extorsão por parte do editor do jornal National Enquirer, isto em fevereiro de 2019. Em jogo estavam mensagens de texto e fotografias de conteúdo erótico de Bezos e a namorada, de acordo com uma mensagem publicada no site medium.com. Como é que a informação pessoal foi parar às mãos do jornal? O culpado revelou-se ser Michael Sánchez, o irmão de Lauren, que vendeu as mensagens por 200 mil dólares, revelou mais tarde o The Wall Street Journal.

Na mesma altura, o National Enquirer lançou um artigo onde revelava a traição de Bezos. Seguimo-los "através de cinco Estados e mais de 60 mil quilómetros. Seguimo-los de perto em aviões privados, limusines espalhafatosas, viagens de helicóptero, jantares íntimos e ‘tempo de qualidade’ em ninhos de amor escondidos."

Uma carreira promissora

A ex-apresentadora de televisão começou a sua distinta carreira na emissora KCOP-TV, em Los Angeles, como assistente. Rapidamente se tornou pivot e repórter de televisão primeiro para a KTVK-TV e posteriormente para o canal Extra e para a Fox Sports Net. Antes de deixar as câmaras, Sánchez apresentou uma edição do programa de dança So You Think You Can Dance e participou em várias séries e filmes com papeis secundários. Ganhou um Emmy pelo seu trabalho com a revista de desporto Going Deep e foi nomeada uma das 50 pessoas mais bonitas pela revista People, em 2010.

Lauren Sánchez na Gala da Fundação Shalom em Beverly Hills, 2004 Foto: Getty Images

Mais tarde, tornou-se piloto de helicóptero e abriu a Black Ops Aviation, a primeira empresa de produção de filmes aéreos liderada por uma mulher. Os hangares de aviões sempre foram um habitat natural para a pequena Lauren, cujo pai era instrutor de voo. A ex-jornalista partilha frequentemente fotografias do seu trabalho no Instagram. Numa delas, escreveu "o que mais gosto em voar é que me permite ver o mundo a partir de uma perspetiva diferente, cheia de curiosidade."

Ao que tudo indica, nem a polémica mais impensável consegue afastá-la do multimilionário. Recentemente, o casal comprou uma propriedade em La Perouse Bay, na ilha de Maui, Havai, pela modesta quantia de 78 milhões de dólares.