7 looks da princesa Diana recriados na série 'The Crown'. Consegue ver as diferenças?

A série que tem roubado o coração dos portugueses está de volta ao pequeno ecrã com a quinta e penúltima temporada. Desta vez, The Crown, inspirada na vida de Isabel II e da família real britânica, acontece nos anos 90. "Com uma nova década chega também o que poderá ser o maior desafio que a família real enfrentou até à data: demonstrar a sua relevância na Grã-Bretanha da década de 90. A guerra mediática entre Diana e Carlos começa a abalar as fundações da família real", lê-se na sinopse.



Como sempre, a escolha dos atores para os respetivos papéis não deixou margem para erro, dado a semelhança estética entre ator-personagem. Na quinta temporada, Elizabeth Debicki substitui Emma Corrin no papel de princesa Diana, enquanto o papel de príncipe Carlos, antes interpretado por Josh O’Connor, estará nas mãos de Dominic West. Ao elenco, juntam-se Timothee Sambor e Teddy Hawley, que interpretam os jovens príncipes William e Harry, respetivamente. Imelda Staunton assume o trono como Isabel II, Jonathan Pryce interpreta o príncipe Filipe e Olivia Williams é Camilla Parker Bowles.







Looks e semelhanças



Dodi Fayed, que faleceu no mesmo acidente que vitimou Lady Di. O vestido da designer Catherine Walker é bastante parecido com aquele que Elizabeth veste nos posters de The Crown.

A princesa Diana com Mohammed Al Fayed num jantar solidário para a Harefield Heart Unit em Londres, fevereiro de 1996 Foto: Getty Images/IMDB





Noutros exemplos procura-se recriar um passeio de Diana com os pequenos William e Harry, e também a emblemática viagem que fez à Bósnia, em 1997, e onde conheceu vítimas da utilização de minas terrestres no país.







Princesa de Gales visita a Escola Nacional de Ballet Inglês no Sudoeste de Londres Foto: Getty Images/Instagram

Outro look que ficará para sempre na história é o "vestido da vingança" que Diana usou na Gala Solidária organizada pela Vanity Fair em Londres na noite de 29 de junho de 1994. Este dia tornou-se um símbolo de empoderamento para Lady Di, já que, nessa mesma noite, o príncipe Carlos confessava na televisão - em direto e em horário nobre - que tinha sido infiel à mulher.Em 1996, Diana vai a um jantar solidária acompanhada por Mohammed Al-Fayed, pai do seu namorado da altura,Depois de se separar do príncipe Carlos, Diana deixou para trás os vestidos coloridos dos anos 80 e apostou nos fatos de casaco e saia. Para isso, trabalhou com os designers Ronit Zilkha e Amanda Wakeley, que lhe criaram um guarda-roupa pensado para uma mulher confiante e moderna. Na fotografia em questão, Diana inaugura a Escola Nacional de Ballet, em Londres, com um conjunto vermelho de duas peças, em dezembro de 1995.