Um dos looks mais famosos da princesa Diana está agora à venda

Apesar de a princesa Diana ter vendido muitos dos seus looks em leilões de solidariedade, ainda em vida, antes da sua fatídica morte, são muitas as peças de roupa que, de vez em quando, ainda continuam a surgir no mercado. Esta semana, vai a leilão mais uma peça que pertenceu ao seu guarda-roupa.



Quem não se lembra de já ter visto esta imagem mil vezes? Diana vestida com uma sweater da British Lung Foundation, uns jeans, botas de cowboy e um blazer por cima. Este é um dos looks de saídas não oficiais mais famosos da princesa Diana. Desta vez, trata-se de um blazer de padrão xadrez da marca Turnbull & Asser, que se acredita ter sido usado pela então princesa de Gales, no Guards Polo Club, em Windsor, no ano de 1988, e que vai a leilão.

A peça que terá sido enviada por Diana à Burberry, para ser refeita num tecido diferente. Foto: Kerry Taylor Auctions

David Quelch, ex-diretor administrativo da Burberry, terá supostamente dado o blazer (avaliado entre 300 e 500 libras) a uma assistente sua em 1997, após ter-se reformado, explicando na época que a peça havia sido enviada por Diana para ser refeita num tecido diferente. Ou seja, este blazer foi dado ao vendedor por David Quelch, numa altura em que ele era responsável por gerir todos os pedidos da família real, e o vendedor trabalhava como assistente.

Infelizmente, não é possível provar com total certeza que este é o blazer exato que a princesa vestiu. Ainda assim, à revista Vogue britânica, Lucy Bishop, leiloeira da Kerry Taylor Auctions revelou: "Após um exame minucioso, o blazer Turnbull & Asser colocado à venda, é idêntico àquele com o qual Diana, princesa de Gales, foi famosamente fotografada".

O famoso look usado no Guards Polo Club, em Windsor, no ano de 1988. Foto: Getty Images

A proveniência dada pelo vendedor parece bastante plausível. "Curiosamente, a princesa foi fotografada a usar um blazer idêntico – mas em num tecido diferente – em 1996 (...) O blazer é uma cópia exata do Turnbull & Asser, até a forma e a colocação das cotoveleiras de camurça. Isso reforça a proveniência fornecida pelo fornecedor e encaixa-se na linha do tempo dos acontecimentos.", acrescentou Bishop à revista inglesa.

Recordamos que Diana vendeu muitos dos seus vestidos formais num leilão de caridade em Nova Iorque, em 1997, pouco antes de morrer. Daí que, hoje em dia, ainda surjam peças do seu guarda-roupa do dia-a-dia. "Ao longo dos anos, descobrimos roupas usadas pela princesa nos lugares mais improváveis", explicou ainda a leiloeira. "Fico sempre impressionada com os itens que as pessoas escondem e esquecem em seus armários."

Esboço de Victor Edelstein para Diana. Foto: Kerry Taylor Auctions

O leilão "Passion For Fashion" da Kerry Taylor Auctions acontece hoje, dia 21 de junho. Em leilão, surge também um esboço de Victor Edelstein, de um vestido de veludo escarlate, desenhado para Diana, princesa de Gales, no outono de 1990.