17 celebridades com perturbação bipolar

17 celebridades que sofrem de perturbação bipolar

Selena Gomez | Depois de vários anos a sofrer com ansiedade e depressões, Selena apenas percebeu a origem dos seus problemas quando, em 2018, foi internada com uma crise emocional no Hospital McLean, uma das melhores instituições de saúde mental dos Estados Unidos da América. A cantora confessou, em 2020, que foi lá que lhe foi diagnosticado transtorno bipolar