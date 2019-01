Kate Middleton incentivou o irmão a falar sobre a sua depressão

James Middleton foi sempre o irmão de quem menos se falou, mas isso pode estar prestes a mudar. Numa entrevista recente dada ao jornal Daily Mail, James detalhou como é viver com depressão desde 2016 e como foi recentemente diagnosticado com transtorno de défice de atenção.

"Eu não via cores nem sentia emoções, estava tudo cinzento e monótono", confessa James Middleton. "É difícil de descrever. Não é bem tristeza. É uma doença, é o deteriorar da mente".

O irmão de Kate Middleton admite que foi a irmã quem o encorajou a falar abertamente sobre a sua depressão e revelou como a ligação que tem com a família real o afetou ao ponto de se sentir pressionado por estar sujeito à pressão do escrutínio público. "Agora acho-me na obrigação de falar abertamente sobre isto porque é exatamente o que o meu cunhado William, a minha irmã Catherine e o príncipe Harry pretendem com a criação da sua associação, a Heads Together", James explicou ao jornal.

"Sei que, ao falar sobre isto, não estou a admitir uma fraqueza. O estigma associado à doença mental está a diminuir". O irmão de Kate acredita que está numa posição única de privilégio e, por isso, sente que ao falar abertamente da sua saúde mental pode vir a ajudar quem está a passar pela mesma situação.