Este smartwatch é ideal para os amantes de fitness e bem-estar

Concebido para quem procura ter um estilo de vida saudável, o novo relógio da marca norte-americana alia o melhor de dois mundos, tecnologia avançada e fitness. Ao contrário de outros smartwatchs, o Venu 2 destaca-se pelas suas características focadas no bem-estar físico e mental, características estas que lhe permitem ficar a par do que acontece com o seu corpo 24 horas por dia.



A brincar, a brincar, a verdade é que este pequeno aparelho tem praticamente tudo o que necessita. Para começar, o seu ecrã tátil está protegido por uma lente especial resistente a riscos e choques.

Como já vem com 25 aplicações desportivas pré-carregadas, pode escolher o treino que melhor se adequa a si no momento. Os novos treinos de HIIT são completamente personalizáveis (definição do número de repetições e dos intervalos de tempo) e até pode praticar pilates ou yoga com a ajuda de treinos animados, ao som da sua playlist de eleição (máximo de 650 músicas).

Além disso, contém novos gráficos que mostram o grupo de músculos a serem trabalhados durante a atividade, sendo que a intensidade é distinguida através das cores (vermelho, laranja e preto). Contudo, se preferir, tem a opção de descarregar outros tipos de treino.

Smartwatch Venu 2 e Venu 2S Foto: Garmin

Relativamente à saúde, o Venu 2 está equipado para ler o número de passos que dá e as calorias que perde, se assim o desejar.

Entre os seus principais elementos, destacam-se o sensor de frequência cardíaca, o Garmin Elevate, capaz de monitorizar os batimentos do coração 24 horas por dia, e o Pulse Ox1, que calcula as diferentes fases do sono, contabiliza o número de respirações por minuto e deteta anomalias no ritmo cardíaco.

Tem também a opção de controlar tanto o ciclo menstrual como a gravidez, através do registo de sintomas e de previsões de fertilidade. Já numa vertente de bem-estar mental, contém diversas atividades de respiração consciente.

Naturalmente, o smartwatch está equipado com Wifi e GPS, o que lhe permitirá receber notificações, ver as chamadas recebidas, e-mails, entre outros. Está disponível em dois tamanhos (Venu 2 e Venu 2S), a partir de €399,99.