Bronze sublime antes do verão, em apenas três passos? Queremos já

O Terracotta Original foi renovado em 2021 e chega agora a vez do Terracotta Light adotar a nova fórmula com 96% de ingredientes naturais, em particular, que está em linha com o mindset green que a marca tem vindo a adotar cada vez mais. Se o pó bronzeador Terracotta, da Guerlain, já era um bestseller, agora, com a alteração da sua fórmula para ser ainda mais ecológica, torna-se um favorito oficial dentro desta categoria de maquilhagem.

realizador Loic Prigent - ensina a aplicá-lo.

Terracota Light. Foto: DR





O Terracotta Light confere o tão desejado efeito segunda pele, ou pele beijada pelo sol, que só adquirimos com alguma exposição ao sol (que não é aconselhada em excesso). Inspirado na imagem de um nascer do sol entre dunas e infundido com um brilho luminescente fino, o novoé um desejo tornado realidade. Que o diga Violette, diretora criativa de maquilhagem da marca, que neste vídeo - em conversa com oViolette começa por aplicar a, em tom Natural, que é uma base quase transparente, capaz de uniformizar o tom da pele em segundos. Segue-se logo o Terracotta Light no tom Medium Warm, que aplica descontraidamente no nariz e nas bochechas, na linha do maxilar e no pescoço, com uma graciosidade e simplicidade surpreendentes. Um toque de batom, um da gama, da Guerlain, e voilà! Violette está pronta para sair de casa, ir a uma festa ou deslocar-se para um almoço de trabalho, com aquele tom de pele natural que todas desejamos, sem exageros nem esforço. Sim, Violette demorou menos de um minuto nesta rotina, que pode ser feita em casa, no carro, ou até na esplanada, como ela bem o prova neste vídeo.