É preciso lavar a máquina da roupa? Optar por baixas temperaturas pode causar danos? Uma especialista responde

Quando temos uma dúvida sobre a lavagem da roupa (ou sobre outro tema), o simples gesto de ir à internet procurar por respostas é praticamente imediato, mas será que as soluções que lá encontramos - em blogs ou nas redes sociais - serão as melhores? Conversámos com uma especialista para tirar todas as teimas, começando por uma que, na realidade, revelou-se um mito.

Usar mais detergente não irá deixar a roupa mais limpa, esclarece Ana Ferreira, relações públicas e communications manager da Miele. Pelo contrário, "o seu uso excessivo pode deixar resíduos nas peças e na máquina, o que pode levar a problemas como o acúmulo de detergente e mau cheiro. Isto poderá originar ainda reações alérgicas na pele, e a longo prazo comprometer tanto a durabilidade dos tecidos como da própria máquina".

Outro erro que pode danificar a roupa, e que muitas pessoas não sabem, é que não se deve usar amaciador na lavagem de turcos, "uma vez que ele vai afetar a absorção de água por parte deste tipo de peças e, consequentemente, deixá-las pouco suaves", que é exatamente o que não queremos que aconteça. No geral, "utilizar amaciador em excesso pode deixar resíduos nas fibras e afetar a capacidade de absorção de água das roupas". Por isso apenas se aconselha o seu uso em turcos se estes forem secos na máquina, alerta.

Claro que depois existem os descuidos mais comuns, que grande parte dos leitores deve conhecer, como não separar as peças por cores e tipos de tecido (o que causa o desbotamento das tonalidades mais vibrantes em roupa clara); não as virar do avesso; não ler as instruções que vêm na etiqueta; sobrecarregar a máquina (porque as roupas não ficam bem limpas e adiciona esforço ao equipamento); não usar a quantidade indicada de detergente; não utilizar a temperatura correta de acordo com a necessidade (usar água muito quente quando não é necessário pode encolher ou danificar fibras delicadas, enquanto água a baixas temperaturas pode não lavar tão bem e levar ao aparecimento de bolor).

O interior da máquina também precisa ser limpo?

Este passo é essencial para assegurar a conservação do equipamento e a boa limpeza da roupa, e é bastante fácil fazê-lo. "Recomendamos limpar a gaveta de detergente com uma esponja e água morna uma vez por semana", indica a especialista, e deixar a gaveta aberta com regularidade para evitar a formação de bolor. Além disso, o melhor é "deixar a porta do tambor entreaberta entre duas lavagens" para também evitar a proliferação de bactérias e de bolor no tambor e nas juntas das borrachas. No que toca ao tambor em si, Ana Ferreira aconselha a planear uma vez por mês uma lavagem "a 90º C (com panos, por exemplo), com o intuito de eliminar bactérias e resíduos", isto para quem optar regularmente por programas a baixas temperaturas. Trimestralmente, basta utilizar um produto adaptado para limpar e desengordurar a máquina.

Existem tecidos que não podem ser lavados em conjunto, mesmo sendo da mesma cor?

"Cada tipo de tecido possui características únicas que afetam a sua resistência à lavagem, encolhimento, desbotamento de cor e durabilidade geral" e por isso é essencial separá-los. "Lavar peças de algodão, poliéster e renda juntas no mesmo programa não é recomendado devido às suas diferenças", clarifica Ana Ferreira.

Outras combinações proibidas comportam rendas com gangas, uma vez que estamos a juntar um tecido delicado com um áspero; fechos éclair com tecidos delicados, pois podem arranhar as fibras; tecidos que soltam fios, como lã, com outros "peludos", como veludo de seda; fibras naturais (algodão ou linho) com sintéticas (poliéster ou nylon); tecidos com tendência a encolher, como o algodão, com outros com tendência para esticar, como o elastano.



Sustentabilidade e microplásticos

Cada vez que lavamos a roupa na máquina são libertados microplásticos que depois viajam até às águas residuais. "Através da cadeia alimentar, estas partículas podem ser consumidas posteriormente pelas pessoas, o que supõe um risco para a saúde", explica Ana Ferreira. Como tal, as máquinas da marca contam com designs de tambores e programas específicos para que ocorra a mínima abrasão possível das fibras e os mínimos puxões de fios (passa pouco tecido de dentro para fora pelos orifícios do tambor).



O que também pode ajudar é reduzir a temperatura do ciclo, pois diminui a entrada de microplásticos no ambiente (lavar a 30 graus em vez de ser a 40, por exemplo). Uma última opção é diminuir a compra de fibras sintéticos.