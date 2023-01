Excessos na festas? A alternativa aos detox que funciona mesmo

Chega a primeira semana de janeiro e com ela a conhecida reflexão: "talvez devesse fazer um detox para limpar o organismo". Afinal, este é um regime alimentar especialmente popular depois da quadra natalícia e do réveillon, dias em que há mais tendência a comer doces e fritos para além da ingestão de bebidas alcoólicas.

"As dietas/programas detox, por norma, envolvem abordagens nutricionais curtas que, alegadamente, auxiliam o nosso organismo na eliminação de potenciais compostos químicos, aos quais somos expostos pelo ambiente ou alimentação", explica à Máxima Rita Ribeiro, nutricionista na clínica Fisiogaspar, em Lisboa. Contudo, "regra geral, podem apresentar um risco para a saúde, na medida em que são muito restritivas e promovem a eliminação de vários grupos alimentares, sem qualquer tipo de necessidade ou fundamento científico". É certo que é do interesse do indivíduo aumentar o consumo de líquidos, hortícolas e fruta, mas esta é uma prática que deveria ser recorrente e não estar apenas inserida num contexto de desintoxicação.



beber água regularmente, garantir as horas mínimas de descanso, minimizar o consumo de alimentos processados, evitar fumar e praticar exercício físico -, mas "associar o conceito e necessidade em desintoxicar e limpar o organismo decorrente de dias alimentares mais recheados pode promover uma má relação com a comida e potenciar uma constante necessidade de compensação", alerta Rita Ribeiro.

Rita Ribeiro, nutricionista na clínica Fisiogaspar. Foto: D.R

A par da mudança de comportamentos, a nutricionista aconselha alguns alimentos com efeitos detox, tais como brócolos, alho e cebola, pela presença de fitoquímicos; curcumina, que reduz inflamação; e coentros, algas nori e chorella, pois parecem reduzir a acumulação de certos metais como cádmio, alumínio ou chumbo.

No entanto, grande parte dos ensaios referentes a estes produtos foram realizados em animais, pelo que "não podemos transpor a sua potencial eficácia para humanos", para não mencionar a diferença das doses dos compostos e dos fatores associados ao estilo de vida de cada pessoa.