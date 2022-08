Pode a perda de peso influenciar a fertilidade? A explicação de uma especialista

São várias as condições que influenciam a fertilidade e o sistema reprodutor, sejam estas físicas ou mentais, daí ser fundamental adquirir bons hábitos de saúde, como uma alimentação equilibrada e a atividade física. De acordo com o estudo realizado por Erica Pontonio, da Universidade de Bari Aldo Moro, em Itália, sintomas de depressão e ansiedade têm mais incidência em mulheres com baixos níveis de fertilidade. Também fumar, consumir bebidas alcoólicas e ter um estilo de vida sedentário contribuem para esta condição. Mas de que forma afeta o peso a fertilidade?

O tecido adiposo (composto por células adiposas que armazenam gordura) pode aumentar ou diminuir o metabolismo, e consequentemente, o peso. Este tem forte influência nas hormonas sexuais e na fertilidade, tanto nas mulheres como nos homens. De acordo com a nutricionista Noélia Arruda, em entrevista à Máxima, "o tecido adiposo é um órgão metabolicamente ativo e, por si só, promove uma série de alterações no metabolismo e no sistema hormonal, que impactam diretamente o funcionamento da tiroide – glândula que produz as hormonas sexuais". Estas controlam a qualidade dos folículos e óvulos (oogénese) e dos espermatozoides (espermiogénese).

A prática de exercício físico não só é fundamental para uma vida saudável, como pode contribuir para o aumento da fertilidade Foto: Freepik

Este tecido pode também alterar os níveis de insulina, que provocam óvulos inflamados e pouco férteis. "A resistência à insulina é um processo que causa stress oxidativo ao nível celular, e a oogénese não é poupada", acrescenta a nutricionista. O estudo da universidade italiana concluiu que "a perda de peso igual a 5-10% do peso corporal pode definitivamente melhorar a taxa de fertilidade", já que os níveis de insulina diminuem e a menstruação normaliza.

Para tal, é necessário uma perda de peso saudável, já que alimentos ricos em nutrientes podem potencializar o sistema reprodutor – canela, curcuma, mirtilos, ovos, beterraba e quinoa são algumas opções a adicionar à dieta para aumentar a fertilidade. Noélia Arruda afirma que "o segredo está na variedade e regularidade de grupos alimentares determinantes: leguminosas, frutas, frutos secos, superalimentos, derivados de lácteos, gorduras boas (azeite, frutos secos, sementes) e grãos (feijão, grão, lentilhas)".



É de evitar alimentos com adição de açúcares e gorduras, e a prática de exercício físico é aconselhada - na gravidez e fora desta.