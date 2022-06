Reeducar a pele a tolerar o sol? Sim, é possível

O bronzeado é a proteção natural da pele – a radiação UV aumenta a taxa de produção de melanina, o que faz com que a superfície da pele se torne mais espessa e, assim, mais bem protegida contra a radiação. Ao contrário do que poderia pensar, o bronzeado pode ser seguro e natural – e até desejável para uma pele protegida e saudável! –, desde que a exposição ao sol seja feita sempre com a proteção e com os cuidados adequados.

Bronzear em segurança com o Institut Esthederm Com uma filosofia positiva perante o sol, o Institut Esthederm reeduca a pele, maximizando a tolerância desta, permitindo bronzear em segurança e procurando adaptar a pele ao sol, mais do que protegê-la em excesso. Sim, leu bem. Com a rotina de bronzeado do Institut Esthederm não há lugar para escaldões nem para resíduos brancos!

Os cuidados solares do Institut Esthederm protegem e adaptam os diferentes tipos de pele ao sol, através da ativação de todos os mecanismos biológicos de autodefesa (incluindo o bronzeado) para proteger as estruturas da pele dos efeitos da radiação e prevenir o fotoenvelhecimento.

Com uma gama de cuidados solares que inclui respostas indicadas para diferentes necessidades da pele, há nesta rotina espaço para a pele tolerante ao sol que quer bronzear, mas também para a pele intolerante e/ou com manchas que se quer expor sem riscos.

Rotina: três passos para um bronzeado perfeito





Passo 1: preparar a pele Preparar a pele para a exposição solar com este spray significa reforçar as defesas naturais da pele, estimular e prolongar o bronzeado, além de preservar a juventude da pele. Com textura fluida, refrescante e envolvente, sem efeito oleoso e que não mancha a roupa, este cuidado 4 em 1 permite obter um bronzeado mais rápido, uniforme e duradouro.



Bronz Impulse, spray de rosto e corpo

Passo 2: proteger e bronzear

Pele tolerante ao sol

Uma pele tolerante ao sol, que bronzeia rapidamente e raramente sofre queimaduras solares, não deve ainda assim descurar a proteção! Para o rosto, é aconselhado usar o protetor solar Bronz Repair, que protege e estimula o bronzeado e que conta ainda com ação nas rugas, suavizando-as, e ação refirmante, preservando a qualidade e a juventude da pele face ao sol. O melhor de dois mundos! Melhor ainda: substitui o creme de dia durante o período de exposição solar.

Para o corpo, o Adaptasun Brume vai ativar o processo natural de pigmentação da pele, para um bronzeado luminoso, intenso e uniforme. Previne também o fotoenvelhecimento e conserva a juventude da pele – através da proteção do ADN e dos danos celulares graças a uma patente inovadora do Institut Esthederm, Global Cellular Protection (proteção solar a 360º UVB, UVA, Luz visível e Infravermelhos). Prática, esta bruma nutre e deixa a pele acetinada, é resistente ao suor e pode ser aplicada na pele seca e/ou molhada. É a escolha ideal para atividades desportivas ao ar livre.





Bronz Repair, protetor solar em creme para rosto



Adaptasun Brume, protetor solar em bruma para corpo

Pele intolerante ao sol

A pele sensível e hiper-reativa durante a exposição solar pede cuidados redobrados, mas ainda assim é possível expor-se e bronzear-se com toda a segurança! A nossa sugestão recai sobre dois produtos do Institut Esthederm que atenuam a sensibilidade da pele sensível ao sol e que favorecem a adaptação progressiva, o que significa que a pele se vai tornando cada vez mais resistente – as capacidades de adaptação da pele são estimuladas e as reações de intolerância limitadas.

O protetor solar diário de rosto Into Repair Soin Protecteur protege a pele intolerante e reativa todos os dias, graças à ação calmante. Com textura suave e confortável, este cuidado solar conta ainda com ação nas rugas e ação refirmante. Para o corpo, o spray Intolérances Solaires é a escolha certa para a pele sensível e hiper-reativa.

Tanto o creme como o spray não contêm fragrância, para uma tolerância ideal.





Into Repair Soin Protecteur, protetor solar em creme diário para o rosto



Intolérances Solaires Spray, protetor solar em spray para o corpo



Pele com manchas e irregularidades pigmentares

Além de proteger a pele durante a exposição solar, o protetor solar Photo Reverse reduz as manchas e devolve luminosidade à tez. Não comedogénico, sem fragrância e resistente à água, é o cuidado solar diário de rosto ideal para a pele com manchas e irregularidades pigmentares – com ação protetora e despigmentante, ao bloquear a via de pigmentação direta e indireta, inibindo a síntese de melanina.



Photo Reverse, protetor solar em creme diário para o rosto

Passo 3: prolongar o bronzeado

Ora aí está a parte, habitualmente, mais difícil de alcançar. Faz parte do grupo de pessoas que só desejavam conseguir manter a pele bronzeada durante todo o ano? Pois bem, para manter o tom dourado incrível de verão é imprescindível usar cuidados pós-solares adequados. Nunca salte este passo!

Para o rosto, a escolha ideal é o cuidado pós-solar Repair Après-Soleil, que conta com ação nas rugas e ação refirmante, calmante e hidratante. Pode substituir o creme de noite durante a exposição solar.

Para o corpo, use e abuse do leite de corpo pós-solar Prolongateur de Bronzage Corps, que nutre e apazigua a pele depois de cada exposição solar. Com textura reconfortante e suave, é rapidamente absorvido pela pele – um grande ponto a favor!

Graças à tecnologia Adaptasun do Institut Esthederm, os dois cuidados pós-solares uniformizam e prolongam o bronzeado.





Repair Après-Soleil, cuidado pós-solar para rosto



Prolongateur de Bronzage Corps, leite de corpo pós-solar