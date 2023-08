Isto é o quanto o sol danifica os fios de cabelo

Tal como a pele, também o cabelo necessita de cuidados diferentes ao longo do ano. Seria de esperar que depois da primavera, o segundo maior período de queda de cabelo sazonal, a seguir ao outono, as temperaturas quentes dessem algum espaço para o couro cabeludo respirar e ficar mais forte, mas não.

Por sua vez, "o verão é a época do ano em que o nosso cabelo sofre mais", pois está exposto a uma infinidade de agressões externas que podem deteriorá-lo, explica Carlos Portinha, médico tricologista e diretor clínico do Grupo Insparya, à Máxima. Estas agressões deixam-no sem vida e sem brilho, mais fraco, seco e quebradiço, podendo levar à sua queda. "Por isso, é muito importante começar a cuidar dele desde já, a fim de fornecer os nutrientes necessários para que os nossos cabelos fiquem mais fortes e cheguem ao verão com saúde."

Mas afinal, quais são os efeitos do sol e do calor no cabelo?

Um dos maiores inimigos é, sem dúvida, a exposição elevada aos raios UVA. "Estamos cada vez mais conscientes da importância de aplicar proteção solar na pele para prevenir o envelhecimento e possíveis doenças, no entanto, às vezes, esquecemo-nos de proteger a cabeça, a área onde os raios solares nos atingem mais diretamente, causando potenciais queimaduras no couro cabeludo que podem gerar lesões precursoras de cancro maligno da pele e outras doenças de pele", avisa o especialista. Para proteger esta zona do corpo, recomenda-se pôr protetor solar no cabelo ou optar por usar um chapéu ou lenço quando na rua.

Carlos Portinha, médico tricologista e diretor clínico do Grupo Insparya. Foto: D.R

A par dos raios solares, a hidratação também tem um papel importante na saúde do cabelo: o aumento das temperaturas provoca uma grande desidratação dos fios, o que contribui, mais uma vez, para cabelos finos, fracos e quebradiços. Parte desta falta de hidratação é causada pela perda de líquidos através do suor, que depois se acumula no couro cabeludo e obstrui os poros, danificando-o. O segredo nestes casos está na hidratação regular com máscaras, óleos e champôs especiais para nutrir o cabelo e em evitar o aumento excessivo da temperatura interna.

Curiosamente, penteados ao alto, estilo rabo de cavalo, também são potenciais inimigos de um cabelo saudável, porque é no verão que as pessoas tendem a apanhá-lo com mais frequência. "Esse abuso de tranças, laços e afins leva à queda de cabelo, principalmente nas têmporas, conhecida como alopecia por tração. Para tentar evitá-lo, deve-se reduzir o uso de penteados agressivos, dispensar extensões, lacas, fixadores, minimizar o uso de secadores a temperaturas elevadas e tentar eliminar colorações agressivas. Também é fundamental desembaraçar o cabelo antes de pentear para evitar puxões e tentar alternar os penteados", explica o médico.