Sol para que te quero! Protetores solares para este verão

Aplicar protetor solar no rosto (e corpo) é um cuidado importante, se não fundamental, pois protege a pele dos agressivos raios solares a que estamos sujeitos no dia a dia. Este passo na rotina de beleza torna-se ainda mais importante na estação mais quente do ano, em que apenas sonhamos com longos dias no areal ou à beira de uma piscina refrescante.



A nova gama de protetores da Collistar revela-se um grande aliado durante o verão, com o seu filtro inovador Pro-vitamina D, que bloqueia exclusivamente os raios prejudiciais, deixando a pele com um bronze saudável. A fórmula Smart Sun Protection da marca maximiza o efeito positivo da luz do sol, evitando o fotoenvelhecimento e o aparecimento de eritemas solares e rugas. O segredo está na proporção dos filtros para os dois tipos de raios solares (UVA e UVB), que permite a proteção da pele sem inibir a produção de vitamina D, fundamental para a absorção de cálcio, de fósforo, no controlo de infeções, entre outros processos metabólicos. Ao alterarem a fórmula mágica, os especialistas conseguiram aumentar a produção da vitamina, bem como a proteção dos raio UVA. Não menos importante, os produtos incluem ainda filtros contra a luz azul, irradiada de dispositivos tecnológicos, e filtros IV, para proteger contra o choque térmico dos raios infravermelhos.

Ingredientes estratégicos

A fórmula contém ingredientes ativos como ectoína, uma substância antioxidante que protege o ADN celular. A magia é completa com o sistema Smart Anti-Free Radical Protection, que combate o stress oxidativo e liberta os ingredientes ativos apenas quando a pele mais precisa, durante a exposição solar. Outro benefício desta gama é o facto de ter protetores solares para todos os gostos e feitios. Para uma proteção FPS 30, pode recorrer ao leite em spray de textura leve, que permite alcançar rapidamente o bronzeado desejado. Para proteções mais baixas, de FPS 15, 10 e 6, aconselhamos o creme solar, que para além de proteger a pele ainda estimula a produção de melanina, acelerando e intensificando o bronzeado, ou o bálsamo intenso, que deixa a pele hidratada e é resistente à água. Os fãs de óleo seco têm ainda um spray de rosto e corpo.

E as peles mais sensíveis? Sem as esquecer, a marca de cosmética criou uma gama de produtos com um ingrediente super ativo, o figo da Índia, que é rico em flavonoides e vitaminas, ou seja, tem propriedades hidratantes, antioxidantes e calmantes. Estes produtos em específico estão isentos de perfume, álcool, corantes, silicones, alérgenos conhecidos e óleo mineral.

Tanning moisturizing milk spray FPS 30, €36,10 (preço recomendado) Foto: Colliistar

Intensive Ultra Rapid Supertanning Treat FPS 6, €37,20 (preço recomendado) Foto: Collistar

Supertanning Concentrate Unguent FPS 10, €37,00 (preço recomendado) Foto: Collistar

Supertanning "Dry" Oil FPS 15, €36,11 (preço recomendado) Foto: Collistar