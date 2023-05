Dorme nua? Faz bem, os estudos indicam que há benefícios sérios

Desde pijamas polares a flanelas, são inúmeras as opções de roupa de dormir que existem, mas será que são mesmo precisas? Segundo o jornal Healthline, especializado em saúde, está provado que dormir sem roupa traz benefícios para a nossa saúde - mas, então, quais são eles?

O primeiro benefício é a facilidade em adormecer, pois a temperatura corporal atua como relógio para dormir. Ao optar por dormir nua o corpo resfria e assim faz com que este receba a indicação de que está na hora de descansar. Para além disto, melhora também a qualidade de sono: um estudo do National Institutes of Health concluiu que a temperatura que temos quando dormimos é um dos fatores mais importantes para alcançar um sono de qualidade.

E como dormir nua pode ajudar a aumentar a qualidade geral do sono, também ajuda a melhorar a qualidade da pele. Sim, dormir o suficiente pode acelerar a cicatrização de várias marcas que vão ficando na pele, porque quando dormimos ocorre regeneração celular.

Outra razão pela qual dormir sem roupa pode ser uma boa escolha é que pode ajudar a reduzir o stress e a ansiedade. Com uma melhor qualidade de sono o nível de stress acaba também por diminuir, alguns estudos sugerem até que noites mal dormidas podem estar associadas à depressão e a outros problemas psicológicos. Manter o corpo mais frio durante a noite ajudará a aumentar as suas habilidades de conseguir queimar calorias.

Dormir nua é também uma ótima maneira de aumentar a saúde vaginal e evitar infeções fúngicas. Roupas íntimas apertadas e suadas podem aumentar o risco de uma infeção derivado ao ambiente quente e húmido em que está. Independentemente do que possa usar durante o dia, à noite é importante deixar a zona íntima arejar.

Por fim, é também uma ótima maneira de entrar em contacto com o seu corpo e desta forma melhorar a sua auto estima e a sua imagem corporal. Assim, ajuda a melhorar a nossa saúde física e também mental.