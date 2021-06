Dormir sem roupa. Sim ou não?

Se, no inverno, dormir com meias pode ser tentador - embora não seja a melhor forma de adormecer - no verão a pergunta que se impõe é: devemos ou não dormir nus, a fim de suportar as altas temperaturas desta estação?"Baixar a temperatura corporal é muito importante para adormecer e para a qualidade do sono", diz Joëlle Adrien, do instituto de pesquisa médica francês Inserm , citada pela Madame Figaro . "Quando se deita numa cama fria, transfere o calor do seu corpo para os lençóis para arrefecer o organismo e assim adormece mais facilmente", explica a especialista, que defende que para dormir bem, o quarto deve ser mantido a 18°C."É melhor ir para a cama nua, com um lençol, do que adormecer com um pijama e sem cobertor. Durante a noite a nossa temperatura irá mudar e dependendo da hora do dia, estaremos mais quentes ou mais frios. Nus debaixo de um lençol, podemos adaptar-nos melhor a estas mudanças do que ao usar pijamas", diz Joëlle Adrien.Outros especialista citado pela revista, defende que esta opção também é mais higiénica, ao contrário do que se possa pensar. Segundo Jean-Marc Bohbot, a roupa interior, especialmente a roupa interior sintética, aumenta o calor da vulva e retém a humidade. "Isto encoraja o crescimento de microrganismos como os fungos."Por fim, além de mais higiénico e indutor de sono, remover o vestuário durante a noite será também a melhor forma de despertar a líbido. "Quando um casal experimenta distúrbios de desejo, um dos principais conselhos que lhes damos é dormir nus", diz Marie-Line Urbain, terapeuta sexual.