Sabia que lavar os dentes protege o planeta?

Ao acordar, antes de deitar, depois das refeições. As regras da saúde oral são quase universais: lavar duas a três vezes ao dia, usar uma pasta de dentes adequada à idade e às necessidades específicas, complementar com elixir e com fio dental, trocar regularmente de escova de dentes.

Todos estes passos fazem sentido, mas há um que faz toda a diferença: trocar as escovas regularmente. Já pensou na quantidade de escovas que já deitou fora durante a sua vida? Em contas simples: uma escova de dois em dois meses equivale a seis escovas por ano. Suponhamos que começou a usar regularmente escova de dentes aos 5 anos e que, agora, tem 35. São 180 escovas apenas para uma pessoa, isto se apenas tiver uma escova de dentes - sabemos que há pessoas que mantêm uma no carro ou na carteira, outra no emprego… Ao multiplicarmos, por exemplo, pelo nosso agregado familiar, chegamos facilmente às 1000 escovas de dentes deitadas fora, todas elas feitas com materiais de plástico, o que tem um grande impacto no ambiente.

Lavar os dentes por um mundo melhor

Repensar o gesto de lavar os dentes não significa que o deva deixar de fazer - pelo contrário! Significa que, além de pensar na sua saúde oral, deve também pensar na saúde do planeta. Escolher uma marca com preocupações ambientais é essencial para ajudar a preservar o meio ambiente, e a Jordan é pioneira neste tema em Portugal.

A gama Jordan Green Clean tem todos os produtos essenciais a uma boa higiene oral, com escovas de dentes com pega 100% de plástico reciclado, cerdas de origem biológica e embalagem 100% de cartão reciclado, uma pasta de dentes com 98% de ingredientes naturais, fio dental de material vegan e até palitos de madeira provenientes de florestas geridas de forma sustentável. Toda a gama foi eleita Produto do Ano 2021, uma prova de que a qualidade e a sustentabilidade podem andar de mãos dadas.

Surfar a onda da sustentabilidade

A substituição da rotina de higiene oral por produtos mais sustentáveis é um passo importantíssimo em cada família, mas esse gesto pode tornar-se ainda maior. A substituição de cada escova de dentes por uma mais amiga do ambiente significa que todas as outras escovas vão para o lixo. A Jordan lançou o mote Recycle to Surf, e quer transformar estas mesmas escovas de dentes em pranchas de surf, que serão doadas à Associação Portuguesa de Surf Adaptado. Esta associação tem um papel notável, quebrando as barreiras físicas que impediam que todos pudessem fazer surf. O apoio da Jordan à associação remonta a 2019, para que todos, sem exceção, tenham a oportunidade de surfar.

A carregar o vídeo ...

Em defesa da sustentabilidade sem cedências, a Jordan criou um ponto de recolha para escovas de todas as marcas, com o objetivo de chegar, pelo menos, aos 15 kg. Os pontos de recolha estão espalhados quer nas escolas, quer em todos os pontos de venda da marca Jordan. Além de estar a ajudar numa iniciativa única que une a sustentabilidade à inclusão, pode ainda receber uma escova Jordan Green Clean! Para isso só tem de depositar a sua escova antiga no ponto de recolha e adquirir outro produto da gama.

Dentes mais limpos, planeta mais verde e pessoas mais felizes. Apanhamos esta onda de felicidade juntos?