Doces de Natal. 5 ingredientes que estragam os dentes (mais que os outros)

Na época do Natal, os excessos, especialmente no que toca a doces, são comuns. Quem não gosta de uma boa rabanada, um prato de aletria ou de um delicioso sonho? "Os doces de Natal têm, na maioria dos casos, uma cobertura de açúcar que não deve de forma alguma ficar alojada nos dentes sob pena de se desenvolverem cáries" explica David Braga Aleixo, médico dentista, e diretor clínico da Lusíadas Dental Amoreiras. "A cárie é uma desmineralização dos tecidos duros dos dentes, do esmalte e da dentina", explica o dentista, afirmando que é essa desmineralização que "pode atingir a parte viva dos dentes e causar a famosa dor de dentes."

Uma alimentação saudável, uma correta higiene diária e um acompanhamento regular feito por um profissional são, na maioria das vezes, suficientes para prevenir o aparecimento de cáries ou, caso surjam, (quase sempre) permitir um diagnóstico precoce, evitanto problemas mais graves como necessidade de aplicação de coroas ou até mesmo a inevitável extração dos dentes."Nestas alturas de festas devemos estar atentos aos mais novos de forma a manter as rotinas de higiene oral e garantir que não se vão deitar sem escovar corretamente os dentes", afirma David Braga Aleixo. Eis os cinco alimentos a evitar ao máximo, de acordo com o dentista.

David Braga Aleixo, médico dentista, e diretor clínico da Lusíadas Dental Amoreiras Foto: DR

Bebidas gaseificadas

O gás das bebidas (CO2) acidifica baixa o pH da saliva, condição propícia à desmineralização do esmalte.



Batatas fritas

Além de conterem gorduras saturadas e sal em excesso na maioria das vezes, as batatas fritas são ricas em amido que depois de decomposto pela saliva se transforma em açúcares mais simples, que servem de alimento às bactérias responsáveis pelo aparecimento de cáries.

Frutos secos

Pela sua consistência, ficam retidos nas zonas interproximais e acabam por ficar "agarrados" aos dentes mesmo após a escovagem.



Pão

Tal como as batatas o pão é rico em amido e juntamente com a saliva adquire uma consistência propícia a que fique retido nas fissuras dos dentes.



Gomas

A consistência das gomas, bem como o elevado teor de açúcar que têm tornam-nas muito nocivas para a dentição. Se adicionarmos o facto de existirem gomas ácidas, estamos perante um "alimento" que se pode tornar muito prejudicial para os dentes.