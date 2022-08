5 hábitos que alteram a cor dos dentes, de acordo com dentistas

Já em 4000 A.C., o povo egípcio, em 4000 A.C., fazia pastas com pedra-pomes moída misturada em vinagre de vinho para clarear o esmalte. Milhares de anos depois, a procura pelo sorriso ideal continua – agora com procedimentos mais invasivos. Ter dentes alinhados e brancos não tem de ser uma obsessão, mas manter a saúde oral sim e há manchas que refletem problemas mais ou menos sérios. Estes são os cinco hábitos que alteram (e muito) a coloração dos dentes.



Fumar



Para além de ser extremamente prejudicial para o corpo, em particular os pulmões, o fumo do tabaco e da cannabis é prejudicial para os dentes. De acordo com Keith Bracy, dentista em Nova Iorque, à GQ Espanha, "a cannabis contém as mesmas moléculas de corante chamadas taninos, que também existem nas folhas de chá".



Não usar fio de dental

Usar fio dental não só deve ser um hábito regular, como tem de ser bem feito. O ideal é faze-lo antes de ir dormir, caso contrário é a receita perfeita para a acumulação de placa bacteriana. Deve-se, claro, escovar os dentes duas a três vezes ao dia, durante pelo menos dois minutos.

Comparar-se com celebridades

"A maioria das pessoas com dentes muito brancos e brilhantes também não nasceu assim. Se realmente quer um sorriso mais brilhante, converse com o dentista", é o conselho da mesma especialista. A ideia de perfeição é cada vez mais extrema, o que pode levar a tratamentos baratos para atingir o mesmo sorriso que celebridades. Tal não é aconselhado, já que alguns procedimentos são prejudiciais para a saúde dos dentes, podendo ter resultados contrários e levar à degradação precoce dos mesmos.

Evitar as limpeza no dentista

Falhar as consultas de limpeza pode ter efeitos severos na saúde bucal, principalmente no brilho dos dentes. A função do dentista nestas ocasiões é remover as manchas superficiais, para impedir que estas se espalhem e tornem irreversíveis. "É muito comum os pacientes entrarem no consultório odontológico, negligenciando as visitas regulares de higiene bucal, mas muito preocupados com a cor dos dentes", acrescenta Keith Bracy.



Bebidas e alimentos com coloração escura



De acordo com Joseph Salim, em entrevista ao site HealthLine, certas frutas com pigmentação escura, como mirtilos, romãs e amoras têm pequenas partículas orgânicas que causam manchas significativas no esmalte. Também bebidas ácidas, como o vinho tinto, podem aderir à superfície dos dentes e piorar a coloração. "À medida que o esmalte se torna mais áspero e a sua superfície total aumenta, isto pode abrir o caminho para que as cores encontradas nos alimentos e bebidas que consumimos fiquem gravadas na superfície dos dentes", acrescenta.