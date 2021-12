Rejuvenescer sem recorrer a liftings invasivos

Há poucas sensações tão reconfortantes como a de receber uma massagem num ambiente silencioso, com loções quase mágicas e sábias mãos de veludo. É a sensação que experienciamos ao testar um dos novos tratamentos dos spas do Tivoli no Algarve (Tivoli Spa Marina Vilamoura e Tivoli Spa Carvoeiro), o Inhibit, que mais à frente já explicamos ao detalhe. É um dos tratamentos incluídos nas colaborações exclusivas com a Natura Bissé, uma marca de beleza espanhola de luxo. Destacamos os de rosto em particular pois são populares todo o ano e em especial quando o sol não está tanto à espreita, e porque são perfeitos para quem procura atenuar as primeiras rugas, hidratar a pele e estimular os músculos da face, tudo num só momento.

Tivoli Spa

De faciais a tratamentos corporais redutores, reafirmantes e remodeladores, a Natura Bissé e o Tivoli Spa pensaram em opções para todas as necessidades e gostos. No caso dos faciais, todos incluem massagem de rosto, e uso do V-Neck Definition System - um dispositivo multifuncional que combina terapia de luz LED para estimular a pele e melhorar a absorção de ingredientes ativos utilizados no tratamento.



E os novos tratamentos da Natura Bissé, que a marca apelida de Red Carpet Facials, são as verdadeiras estrelas da "carta" do spa. Para quem quer um tratamento rápido e eficaz, o Carboxi-Express (€65) dura 30 minutos e exfolia, renova e regenera a pele. É ideal para os primeiros cuidados com as rugas. Para quem se quer demorar, por 90 minutos, o Diamond Life Infusion (€168), que promete atenuar as rugas, dar luminosidade e hidratação, assim como firmeza.

Novos tratamentos Natura Bissé.

Um dos tratamentos de rosto mais eficazes, em comparação com um lifting invasivo, é o Inhibit (€120), que se destina a pessoas que pretendem apagar linhas de expressão sem a necessidade de recorrer a tratamentos de microinjeção (mais invasivos), ajudando a obter resultados mais duradouros, em apenas 60 minutos. Este facial pode ainda ser mais completo, quando complementado com uma exfoliação ao pescoço, e massagem geral no rosto - é o Tivoli Red Carpet Ritual (€215), que dura 2 horas. São duas horas de puro prazer, relaxamento, seguida de um chá quente, um mergulho na piscina interior ou uma visita ao banho turno. Quiçá, uma sesta. O que importa é que a pele fica a resplandecer.

Novos tratamentos Natura Bissé.

As luxuosas instalações de spa incluem 11 salas de tratamento, sauna, banho turco, piscina interior e piscina de vitalidade. Há também programas de fitness ou sessões de treino pessoal do Tivoli Shape. Reequilibrar e renovar, de dentro para fora, é o maior propósito do Tivoli Spa, idealizado para ser uma espécie de templo de bem-estar dentro de um hotel de luxo. De resto, o que marca os tratamentos de assinatura do Tivoli é a primazia por ingredientes locais, usados em perfeita conexão com os elementos nativos e orgânicos de cada destino, em combinação com as técnicas mais inovadoras de estética e cosmetologia.