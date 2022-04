Sandra Bullock conta que obrigou Brad Pitt a trabalhar com ela

O filme A Cidade Perdida é a mais recente comédia protagonizada por Sandra Bullock, que aqui interpreta uma escritora, Channing Tatum, o herói, e Daniel Radcliffe, um multimilionário excêntrico. Embora o filme ainda não tenha estreado nos cinemas portugueses, os três atores têm revelado várias curiosidades sobre as gravações.

No talk show The Project, Bullock confessou que utilizou uma estratégia perspicaz para convencer Brad Pitt a entrar em A Cidade Perdida, embora com um papel mais pequeno. Para chegar a ele, a atriz não seguiu o método normal. Em vez de falar com o agente de Pitt, falou com a sua própria cabeleireira, que, por coicidência, também trata do cabelo do ator.

"A Janine Thompson, que me penteia para filmes há séculos, também trata do de Pitt", contou no talk show. Bullock já tinha aceite participar no próximo thriller de Pitt, Bullet Train, e pensou que estava na hora do favor ser devolvido. "Liguei-lhe [a Thompson] e disse: ‘já que aceitei, podes chegar-lhe ao ouvido e pedir-lhe que entre no nosso filme?’ E ele disse que sim!"