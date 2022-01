De que cor pintar o cabelo de acordo com o tons dos olhos e da pele

Já alguma vez lhe passou pela cabeça que não é só o formato do rosto que interfere com o corte e tom do cabelo? Há outros fatores como o comprimento do mesmo, o tom de pele ou a cor dos olhos que entram nessa equação de jogos de frio e quente. Quem o defende são os especialistas em coloração e corte.

Matt, cabeleireiro e proprietário do espaço de beleza Lisbaeta, acredita que há dois pontos fundamentais a considerar quanto à escolha do tom de cabelo. "A concentração de pigmentos e o reflexo em si. Por isso, para uma pele mais clara, os tons dourados e ruivos são perfeitos, mas com uma concentração de pigmento leve".





Quando questionamos o cabeleireiro se existem realmente tons de cabelo ideais para cada cor de olhos, explica-nos que sim. "Um ruivo claro e mais alaranjado realça uns olhos azuis, e um ruivo avermelhado ou castanho chocolate realça os olhos verdes." Por sua vez, o tom castanho violino "enaltece os olhos castanhos muito claros, e os tons mais neutros revelam mais os olhos castanhos profundos."

Joana Cavaco, cliente do Lisbaeta. Foto: DR

E o comprimento? Tem peso na escolha da cor de cabelo e no formato do rosto? "O comprimento pode não pesar, mas o volume sim", afirma Matt, que exemplifica. "Quando o cabelo está abaixo dos ombros, desenvolvendo um "A shape" - formato de volume triangular cuja parte cima está colada à cabeça e as pontas estão muitas volumosas - esse formato tem efetivamente tendência a pesar nas expressões do rosto." Um tema que abordámos aqui.

Matt, do Lisbaeta. Foto: DR

Por fim, e embora não existam tons de cabelo "proibidos", os tons frios "não são aconselhados a pessoas que não se maquilham ou as pessoas que usam uma maquilhagem nude, nesse caso mais vale ter um loiro mais claro e dourado para iluminar o rosto que um loiro acizentado" explica. Claro que, assegura o cabeleireiro, "essas normas são geralmente para seguir um padrão: algo que é agradável ao olho por ser mais coerente e harmonioso, não querendo dizer que uma cor usada fora dessa norma seja algo que fica mal. Será sempre algo inabitual mas que também pode ser interessante e inesperado na composição de um look".

Se quer muito pintar o cabelo, mas não lhe apetece levar a vida a ir ao cabeleireiro, Matt deixa ainda um conselho: "não modificar a cor junto às raízes do cabelo, pois isso requer uma manutenção muito mais assídua (mensal). Aconselho que apenas se aplique acor ao longo do comprimento."