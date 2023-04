Tons de pele e cores de cabelo. 5 regras sobre a sua sintonia cromática

"Antes de vos dar as minhas dicas sobre a escolha da cor de cabelo em função do tom da pele é importante lembrar que a beleza não deve ser limitada por padrões de cor e que todas as tonalidades de pele podem ser lindas e únicas", diz-nos o cabeleireiro, e não poderíamos concordar mais. "É fundamental celebrar a diversidade e não fazer comparações consoante os padrões estabelecidos e pré-definidos pela sociedade."



Dito isto, escolher a cor de cabelo certa para o tom de pele pode não ser uma tarefa fácil, mas pode (e deve!) ser divertida. "O primeiro passo é conhecer o nosso subtom de pele. É importante para escolher a maquilhagem, roupas e acessórios que melhor combinam com a pele, e sobretudo o tom da coloração do cabelo que poderá iluminar ou apagar as expressões do rosto", começa por explicar Matt.

Matt, hairstylist do Lisbaeta Foto: Marta Oliveira

1. Como descobrir qual é o nosso subtom de pele?



Leia também Tendências cabelos: mais longos, mais hidratados, mais brilhantes quente, frio e neutro. Para descobrir o tom da sua pele, uma forma rápida e divertida é observar as veias do pulso. Se elas parecerem verde-oliva, a pele é quente. Se elas parecerem azuladas, a pele é fria.

Se não conseguir determinar se suas veias são mais verdes ou azuis, ou se elas parecerem uma mistura de verde e azul, então você tem um tom de pele neutro.



Se a sua pele é quente, as cores que combinam melhor são os tons de cobre, dourado, vermelho, caramelo, mel e dourado. Se a sua pele é fria, as cores que combinam melhor são os tons de cinza, preto, platina, loiro acinzentado e castanho escuro.

Demi Lovato optou por uma tonalidade preta para equilibrar com o seu tom de pele neutro. Foto: Reuters

2. Existe alguma cor que resulta em todos os tons de pele?



Se a pele é neutra, pode optar por qualquer cor de cabelo, incluindo tons quentes e frios. Isso porque a sua pele tem um equilíbrio entre tons quentes e frios.



3. As cores indicadas para cada tom de pele mudam consoante a estação do ano?



As cores de cabelo indicadas para cada tom de pele não mudam necessariamente com a estação do ano, no entanto podem ser adaptadas às tendências da moda e às preferências pessoais. Durante o verão, a exposição ao sol pode fazer com que a pele fique mais bronzeada, o que pode afetar a aparência geral do rosto e, consequentemente, a escolha da cor do cabelo.

Caracterizada pela sua pele quente, Beyoncé adotou o loiro camarelo. Foto: Reuters

Também com pele quente, o loiro da supermodelo Gisele Bündchen tornou-se numa das suas imagens de marca. Foto: Reuters

Com pele fria, a cantora Rihanna muda frequentemente o visual. Foto: Reuters

Os cabelos escuros de Anne Hathaway são característicos da atriz que possui pele com tonalidade fria. Foto: Reuters

Neste caso, as pessoas com tom de pele quente podem optar por tons de cabelo mais claros ou mais quentes, como tons de loiro dourado ou cobre. Enquanto as pessoas com tom de pele frio podem optar por tons mais claros e frios, como tons de loiro platinado ou acinzentado.Para pessoas com pele muito clara, é melhor escolher tons de cabelo que contrastem com a pele.Pele muito clara e subtom frio ficam melhor com tons de cabelo escuros ou frio, como castanho escuro, preto (arrojado pela questão do contraste ) ou loiro platinado cinza.Pele muito clara e subtom quente podem optar por tons mais quentes e luminosos, como loiro mel, loiro muito claro dourado, loiro acobreado, ruivo ou castanho claro.As pessoas com pele morena tendem a ter tons de pele mais quentes, portanto, tons mais quentes de cabelo geralmente ficam melhor: vermelho, cobre, dourado, chocolate ou castanho médio.As pessoas com pele escura podem optar por tons mais neutros como preto, castanho escuro, caju ou mahogany. Como também podem optar por iluminar as expressões do rosto com cores vibrantes como vermelho, o violeta, o caju ou cobre.Não se esqueçam que escolha da cor de cabelo, incluindo as suasdo seu cabelo e aSe tem um tom de pele quente, isso não significa necessariamente que não pode usar uma coloração de cabelo com tons cinzentos ou frios. Em caso de dúvida, pode consultar um profissional de cabelo para obter as orientações sobre as melhores opções para o seu tipo de pele e cabelo. É essencial lembrar que a escolha da, e que o mais importante é que se sinta confortável e confiante com o resultado.