5 penteados da MET Gala que queremos usar já

Gigi Hadid: "Adoro o penteado, super tendência a onda solta natural, afastado do rosto, e com muita textura (podia ser feito com o Dyson Airwrap para obter o efeito volumoso e encorpado)."

Gigi Hadid. Foto: Reuters

Olivia Rodrigo: "Um apanhado polido com franja baby bang, espetacular, e que emoldura perfeitamente o seu rosto. Muito polido e brilhante, o look é perfeito. As franjas curtas estão muito na moda. Podemos utilizar um acessório anti-frisado para obter este look."

Olivia Rodrigo. Foto: Reuters

Anne Hathaway: "Um dos meus preferidos, o cabelo comprido super volumoso com textura, adoro cabelos encorpados e este parece ser um sucesso. O Dyson Corrale é a ferramenta indicada para uma onda ligeira."

Anne Hathaway. Foto: Reuters

Dua Lipa: "Natural e sóbria, onda muito solta, super trendy para combinar com o cabelo escuro e brilhante. O Corrale seria o produto ideal para obter esta onda ligeira."

Dua Lipa. Foto: Reuters

Jenna Ortega: "A Jenna optou por franjas em cortina com volume na parte superior. Este volume é ideal para proporcionar o rosto e, sobretudo, dar altura. Onda muito desfeita para obter este look messy tão procurado."