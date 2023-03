Óleo de microalga e complexo de linhaça e chia. Os próximos ingredientes-estrela no mundo dos cabelos?

Nos tempos mais recentes, a indústria da beleza tem potenciado o crescimento do segmento da naturalidade. Produtos que há uma geração eram descurados e vistos como algo mais tradicional, hoje são o ideal de quem procura um estilo de vida mais saudável, holístico e amigo do ambiente, começam por desvendar Mireia e Miquel, dois dos três fundadores da Freshly Cosmetics, na apresentação dos novos cuidados capilares da marca, em Madrid.

Ambos com um percurso escolar ligado à engenharia química, e empregados em multinacionais, perceberam que não estavam satisfeitos com os seus trabalhos. Queriam usar o seu conhecimento para fazer deste um mundo melhor, com outro tipo de valores, e encontraram na cosmética natural uma oportunidade de o fazer, aliando a sustentabilidade, a ciência e as necessidades dos consumidores numa só missão. Isto graças aos avanços da biotecnologia, que lhes permite isolar moléculas específicas de um ingrediente, como fruta, plantas ou raízes, diminuindo assim o desperdício da matéria-prima, explicaram, aquando lançamento dos novos produtos da marca.

Com um repertório de 80 criações e presença em 36 países, a marca espanhola vem agora melhorar a gama capilar – Hair Science – com base em três pilares: prevenção, reparação e soluções reais. Assim, a linha pensada para cabelo oleoso é composta por três produtos e ativos principais muito interessantes: a castanha da Índia combate a seborreia e a caspa; o mentol e a toranja dão um aroma muito agradável; e o óleo de microalga, obtido a partir da seiva de castanheiro, reduz o frisado, apenas para enumerar alguns.

Rotina para cabelo oleoso: champô (€19,95, 250ml), condicionador (€19,95, 250ml) e máscara (€29,95, 200ml). Foto: Freshly Cosmetics

No universo do cabelo seco ou danificado, o foco está sem dúvida na hidratação e nutrição, e por isso foram usados ativos como complexo de lipoaminoácidos de origem vegetal, derivado da mistura de ácidos gordos de coco com aminoácidos de arroz, que hidrata e protege; o condicionador obtido a partir de fontes naturais, como a beterraba sacarina e a colza, ajuda com a fricção ao pentear; o bond repair de keratina vegetal permite a restauração da fibra capilar.

Rotina para cabelo seco: champô (€19,95, 250ml), condicionador (€19,95, 250ml) e máscara (€29,95, 200ml). Foto: Freshly Cosmetics

Por fim, conhecemos o universo para cabelos encaracolados. Neste caso, e além do champô e do creme de definição, contamos com um condicionador co-wash, concebido para ser alternado com o primeiro, e um óleo, dado que os cabelos com ondas têm tendência para serem mais secos. O wave plant complex, com uma série de ativos proveninentes da linhaça e da chia, controla o encrespamento, protege contra a humidade, proporciona volume e mantém a estrutura capilar.

Rotina para cabelo encaracolado: champô (€19,95, 250ml), condicionador co-wash (€19,95, 250ml), creme de definição (€19,95, 200ml) e óleo nutritivo (€19,95, 50ml). Foto: Freshly Cosmetics

Mas como não é só o interior que importa, sentimo-nos obrigados a destacar a estética muito trendy da Freshly Cosmetics: embalagens divertidas, em tons de azul, laranja e salmão, feitas com alumínio reciclado e produzidas em Espanha. Quanto à origem dos ingredientes, esta é variada, da Península Ibérica ao Japão. Escolhas sensatas, dado que o seu público-alvo são jovens altamente preocupados com o ambiente, contam Miquel e Mireia. A Freshly Cosmetics está apenas há sete anos no mercado, não contando ainda com loja física em Portugal. Todas as gamas podem ser encontradas aqui.