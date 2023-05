/

Estilo Bailarina. Do estúdio para a rua e para o escritório

Não precisa de ser bailarina para seguir esta tendência. Basta ter uma adoração pelo estúdio de dança e pelos aquecimentos. Lembra-se do filme "Perfeição" de 1985? Ou "Fala com Ela", de 2002? Cardigans de malha, bodies, bailarinas e vestidos esvoaçantes são as peças em destaque nesta estação.