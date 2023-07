Todas podemos ser hair colorists? Com este novo produto, sim

Nada melhor do que experimentar, em primeira mão, produtos que chegam fresquinhos ao mercado, e que prometem aquilo que realmente cumprem (disclaimer). Foi o que fizemos com GOOD, um dos lançamentos do ano da marca Garnier, um produto de coloração em casa, com uma fórmula livre de amoníaco, 90% de origem natural e de aplicação uber simples.

Mais do que a cor, GOOD surpreende pela luminosidade que dá aos nossos fios de cabelo, graças à nutritiva manteiga de karité, um dos elementos base desta fórmula, e presente noutras gamas da Garnier. GOOD vem nunca frasco redondo de papel reforçado que parece um gelado, e lá dentro encontramos três saquetas. Até a embalagem nos pisca o olho, pelo formato fun que apresenta. Duas das saquetas que este frasco contém – o colorante com o creme revelador - misturam-se no interior do copo, e ainda há uma para usar após a coloração, o condicionador.



É um verdadeiro momento de auto-cuidado, que nos permite relaxar e beber um chá enquanto o fazemos, sem pensar muito no processo, só descontrair. Depois desta simples e rápida aplicação basta esperar 20 minutos e podemos enxaguar o cabelo, usando o condicionador na lavagem.

O novo GOOD no tom Castanho Mocaccino. Foto: Garnier