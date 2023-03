As beach waves de Ana de Armas. Como recriar o penteado mais bonito dos Óscares

A passagem das celebridades pela passadeira vermelha dos Óscares é, sem dúvida, um dos momentos altos da noite, como se se tratasse de um evento completamente à parte desta que é uma das cerimónias mais importantes no que toca à sétima arte. É impossível não ficar maravilhado com alguns dos looks das estrelas, de tão belos que são dos pés à cabeça. O exemplo perfeito? O penteado de Ana de Armas, que por levou o cabelo solto ao certame, simples mas elegante. Eis como recriá-lo em casa, segundo as indicações de Maria Roberts, hairstylist e embaixadora da Dyson.



Passo 1) Remover o excesso de humidade com um secador, sem o secar completamente;



Passo 2) Passar uma escova pela raiz de forma rápida, evitando assim acrescentar volume às mesmas;



Passo 3) Aplicar um pouco de creme de pentear do meio às pontas;



Leia também A quase queda de Elizabeth Banks e todos os momentos mais embaraçosos da história dos Óscares Passo 4) Dividir o cabelo em secções e ondular do meio às pontas com um modelador para cabelo comprido, sempre na mesma direção para conseguir este efeito. O truque está no toque final. Antes de retirar o modelador do cabelo, o ideal é aplicar 10 segundos de ar frio. Isto ajuda a que a onda aguente mais tempo;



Passo 5) Abrir a onda penteando todo o cabelo com uma escova suave para conseguir este efeito de "onda ligeira".

Passo 6) Para que o cabelo pareça trabalhado e polido, o ideal é esconder os baby hairs.

Passo 7) Para assegurar a sua durabilidade, pode aplicar um pouco de sérum como toque final.

Ana de Armas na passadeira vermelha da 95º edição dos Óscares em Los Angeles, 12 de março de 2023. Foto: Getty Images

Mas Ana de Armas não foi a única a brilhar na passadeira, afirmou Maria Roberts em conversa com Máxima. Michelle Yoeh, por exemplo, ousou com um risco ao lado e ondas suaves, "ao estilo da era dourada de Hollywood" e uma tendência certeira. Já Janelle Monáe pegou num clássico, as boxing braids (um estilo de tranças), e transformou-o em algo mais divertido, ao adorná-las com brilhantes.