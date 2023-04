5 perguntas ao maquilhador de Taís Araújo, Grazi Massafera e Isabeli Fontana

Como é ser maquilhador de celebridades? Como chegou até este mundo?

Sinto-me muito realizado enquanto profissional, pois chegar a esse patamar é uma validação da minha trajetória, que é longa e nem sempre foi fácil! As celebridades já conhecem bem os seus traços, sabem o que as valoriza, já passaram por muitos profissionais, então, do meu lado, o do maquilhador, sei que é necessário estar preparado, ter conhecimento técnico e estar sempre atento às tendências. Quando fui para o Rio de Janeiro trabalhar como maquilhador eu já sabia onde queria chegar. Nunca tive medo de trabalhar, correr atrás, e trabalhar com moda é para mim uma grande realização pessoal. Ao longo da carreira passei por várias áreas da maquilhagem, mas determinava para mim mesmo que seria temporário e que aquele conhecimento se agregaria na minha jornada.

"Não acredito que existam rostos mais fáceis ou mais difíceis, acho que todos têm as suas individualidades, que merecem uma atenção especial e devida." Foto: Diego Serres

Quais são os rostos mais "fáceis" e os mais "difíceis" de maquilhar?

Não acredito que existam rostos mais fáceis ou mais difíceis, acho que todos têm as suas individualidades, que merecem uma atenção especial e devida.

Everson já maquilhou a atriz brasileira Fernanda Montenegro. Foto: Everson Rocha

Quais são os grandes segredos de makeup das celebridades que já maquilhou?

Como falei anteriormente, as famosas conhecem-se bem e na maioria das vezes já sabem o que funciona bem na hora da maquilhagem. Assim, há algumas que não abrem mão de lavar o rosto com água muito gelada antes da maquilhagem, outras que gostam de uma boa massagem ajudando a drenar a área dos olhos. Para dar exemplos, Taís Araújo não gosta de usar pestanas postiças - então capricho muito nas camadas de máscara; Grazi Massafera gosta da pele iluminada, então uso bases e cremes com partículas luminosas; e Isabeli Fontana ama uma massagem facial e maquilhagem com efeito glow.

O maquilhador revela que Grazi Massafera gosta do efeito de pele iluminada. Foto: Brunno Rangel

A atriz Taís Araújo não gosta de usar pestanas postiças. Foto: Everson Rocha

Quais são as suas técnicas especiais de maquilhagem?

Para mim, a construção de uma pele bem feita [bem maquilhada] é o alicerce de toda maquilhagem. Se a pele estiver belíssima e natural, todos os outros detalhes, como os olhos, por exemplo, ficam lindos! Para mim, a construção de uma pele bem feita é o alicerce de toda maquilhagem e o grande segredo para uma pele bela e natural é ir adicionando os produtos aos poucos e esfumar bem na pele para que não fique nenhuma marcação. Já nos olhos, uma marca registrada na minha técnica, é a aplicação das sombras em movimentos leves e ascendentes.

Com a fadista, Gisela João. Foto: Everson Rocha

A atriz Maria João Bastos. Foto: Everson Rocha

Quais são as regras de ouro de um maquilhador?

Ter conhecimento é importante, mas saber ouvir e atender as expectativas das clientes é essencial! Ter discrição e sempre estar disposto a dar o seu melhor. Entender o estilo da pessoa que vai ser maquilhada, e saber em qual ocasião a make vai ser usada. Na hora de executar a make, a regra de ouro é fazer uma boa preparação, com produtos adequados para cada tipo de pele. Isso feito, é só soltar a criatividade! Estudos de visagismo e cores ajudam num bom resultado final, e ir buscar sempre por boas referências é ótimo para o processo criativo.

Na hora de executar a make, a regra de ouro é fazer uma boa preparação, com produtos adequados para cada tipo de pele. Foto: Lucas Menezes