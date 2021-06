Dove apela ao fim da beleza manipulada

Com o lançamento da campanha, ‘Reverse Selfie’, o objetivo da Dove é demonstrar como a manipulação digital de fotografias fragiliza a auto-estima dos jovens. Assim, a Dove dirige-se às agências influenciadoras com o intuito de demonstrar o papel importante que estas agências têm para representar a beleza real, em vez da manipulada.

A campanha partiu do estudo estudo ‘Detoxify Beauty’, conduzido pela marca em mais de 10 países, incluindo Portugal, demonstra que 62% das raparigas entre os 10 e 17 anos gostaria que as redes sociais retractassem a beleza real. Para além disto, demonstra também que, destas, quase dois terços afirma que se a beleza real fosse representada nas redes sociais a confiança das mesmas aumentaria. Por outro lado, 30% das raparigas com baixa auto-estima afirma que após ver fotografias de figuras públicas na internet se sentem menos bonitas.

Neste contexto, a Dove fez circular uma carta aberta entre as agências de marketing de influenciadores do país, na esperança de chegar aos próprios influenciadores. Esta carta baseia-se no testemunho de uma jovem de 16 anos, Érica Cunha, que participou no "Programa pela Auto-estima" da Dove.