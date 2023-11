Prada Beauty chega a Portugal

Quando, em agosto deste ano, a Prada lançou finalmente a sua linha de Beleza as expectativas eram mais do que elevadas. A marca de Miuccia Prada, perita em captar o presente através da Moda, só podia abordar este universo de forma igualmente particular. Tal como as suas coleções de Moda, feitas de peças tão cool quanto intemporais, a Prada Beauty é Beleza no seu estado mais puro, objetos de desejo minimalistas e baseados na inovação.



A Prada Beauty acaba agora de chegar ao El Corte Inglés de Lisboa e à loja online, marcando uma nova era para os entusiastas da beleza em Portugal. A marca apresenta duas linhas revolucionárias: Prada Skin e Prada Color, cada uma destinada a reinventar as categorias de cuidados de pele e maquilhagem.

Desde 1913 que a Prada tem desafiado as convenções através da sua elegância radical, autenticidade e experimentação criativa. Agora, com a Prada Beauty, a marca expande a sua visão para o universo da beleza, inspirando uma nova era de cuidados de pele e maquilhagem. Chega também com a promessa de não impor limites e permitir que cada pessoa se reinvente.

apresenta uma abordagem inovadora parafocando-se na adaptação como novo fator de desempenho, utilizando um complexo multipotente inspirado em adaptogénios naturais, plantas que resistem às condições mais extremas há mais de 400 milhões de anos. Desdecom produtos desenvolvidos para acompanhar as mudanças ambientais e reforçar a resistência inata da pele , por sua vez, convida à autoexpressão através da cor, proporcionando uma tez sofisticada com um toque de excentricidade. Inspirada nos arquivos de Moda da Prada,com resoluções inesperadas de pigmentos, e uma. Uma verdadeira ode à descoberta e experimentação, Prada Color promete inspirar novas tendências no universo da beleza.Desenvolvidas em conjunto, a sofisticação e a excentricidade. Com seis paletas de olhos, duas linhas de batons, 33 tons de base e uma gama completa de produtos para cuidados de pele, a Prada Beauty oferece uma experiência completa e multifuncional.