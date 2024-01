Academia Helena Vaz Pereira inaugura no Chiado

Ter um cabelo saudável, luminoso e à nossa imagem nem sempre é tarefa fácil. Por isso, muitos afirmam que quando se estabelece sempre um elo de confiança com o cabeleireiro certo, é para a vida. Afinal, estamos a confiar nessa pessoa para transformar algo que pode mudar completamente o nosso look. Uma das mais antigas casas em Lisboa dedicadas a mudar, precisamente, o cabelo, é a Griffehairstyle, de Helena Vaz Pereira, hairstylist portuguesa que abriu as portas do seu próprio espaço em 1993. São 30 anos a fazer looks e a ganhar a confiança das suas clientes.

Helena Vaz Pereira Foto: Carlos Pinto

Helena Vaz Pereira pretende agora partilhar os seus conhecimentos com outros profissionais da área com a abertura da academia. De momento disponibiliza três cursos: o creative cutting & colouring, que durará um ou dois dias, em que será abordada uma atualização das técnicas previamente conhecidas no mundo do corte e da coloração. Backstage é o segundo curso e apresenta a duração de 4 dias mais um dia prático. Se o objetivo for entrar no mundo da moda, mais particularmente nos desfiles, neste curso terão a oportunidade de aprender com uma equipa de profissionais, sem contar com a presença da Helena Vaz Pereria. Por fim, o último curso disponível volta a tocar no mundo da moda com fashion & editorial, que ocupará dois dias. Nesta aprendizagem, pretende-se abranger o conhecimento técnico dos bastidores e dos editoriais, demonstrando técnicas de manipulação do cabelo e os melhores produtos para tal.

A hairstylist pretende partilhar os seus conhecimentos com outros profissionais da área. Foto: Pedro Ferreira

Com um portfólio abrangente, desde trabalhos nas áreas de Moda, teatro e televisão e com mais de 40 anos de experiência, a hairstylist pretende iniciar um projeto, que já está pensado há vários anos, que possa fornecer novos caminhos a outros profissionais da área. Onde? Rua Serpa Pinto, 15 – 1º no Chiado.