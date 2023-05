Pam, o novo penteado tendência adorado pelas celebridades

Pamela Anderson nos anos 90. Foto: Getty Images

Rihanna Foto: Getty Images

Kim Kardashian Foto: Getty Images

Lily James Foto: Getty Images

Katie Holmes Foto: Getty Images

Quem não se lembra da febre que havia por Pamela Anderson nos anos 90? Especialmente a partir do momento em que passou a ser a estrela da emblemática série de televisão norte-americana Baywatch (em português Marés Vivas). Mais recentemente, foi feito um filme sobre a sua caótica história de amor com Tommy Lee - Pam e Tommy . E, ainda este ano, volta a estar em destaque devido ao lançamento do seu documentário na Netflix - Pamela, a love story Os anos podem até ter passado, mas há coisas que se mantêm e que continuam a fazer sentido.Tão simples quanto isto: o cabelo preso ao acaso no topo da cabeça e duas mechas soltas a emoldurar o rosto). Acontece que algumas das celebridades do momento estão novamente a ir buscar este mesmo penteado e a adotar o estilo de Anderson.Se não, vejamos o exemplo de Rihanna que, recentemente surgiu nas ruas de Nova Iorque, toda vestida de vermelho, num look de maternidade invejável e com o penteado inspirado precisamente em Pamela. Também a atriz britânica, Lily James, adotou a mesma estética, após ter interpretado o papel de Pamela no filme Pam e Tommy.E não foram as únicas, já que ultimamente, esta tendência tem proliferado um pouco por todo o mundo.. E a própria Pamela Anderson ainda ostenta este estilo característico 30 anos depois.: é que tanto é válido para para eventos descontraídos, como em eventos mais formais. Além disso, é fácil de fazer e valoriza a maioria dos rostos e texturas de cabelo. Basta prender o cabelo para moldá-lo no alto da cabeça, e não há uma fórmula específica, cada pessoa terá uma diferente, o que importa é a sentir-se confortável com o resultado final.Além disso, hoje em dia,. A hashtag #PamelaAndersonHair já conquistou mais de 336 milhões de visualizações no TikTok e continua a aumentar. Todos têm dicas diferentes, mas basicamente a ideia é começar com algumas ondas meio aleatórias, prendê-las num rabo de cavalo, deixando a franja e duas mechas no enquadramento do rosto. De seguida, enrolar o rabo de cavalo num coque e prender, mantendo algumas das pontas para fora. Por fim, alargar um pouco o coque para deixá-lo fofo e com ar natural.