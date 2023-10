Esta loja de beleza passa a ter produtos que não existiam em Portugal

Quem se interessa por maquilhagem e produtos de beleza, sabe que há marcas que não é possível encontrar em Portugal. Sim, pode-se comprar online, mas não é a mesma coisa. Cada novo lançamento é uma facada no coração. Parece um produto excelente, mas será excelente? Comprar ou não comprar? Esta dúvida fica (vagamente) esclarecida depois de várias horas no Youtube ou no Instagram a ver reviews. Venha de lá esse produto! Às vezes, é amor ao primeiro toque, outras vezes, é uma desilusão. O produto até pode ser muito bom, mas não resulta na nossa pele. Dinheiro atirado pela janela. E a nossa irmã mais nova ganha mais um creme, sem ter gasto um tostão.



Se esta trama lhe é familiar, saiba que acaba de abrir uma loja criada precisamente a pensar em si. Chama-se Cuerpo e está cheia de marcas que não há em mais lado nenhum. Localizada no edifício Lapa 71, no coração do bairro lisboeta com o mesmo nome, a Cuerpo é uma loja em formato pop-up, ou seja, só estará aberta até ao fim de dezembro, embora o objetivo seja encontrar um espaço permanente. Entretanto, pelo sim, pelo não, corra para lá.

Lucia Picasso, uma peruana que aterrou em Lisboa com uma ideia inovadora Foto: DR

Cuerpo foi idealizada por Lucia Picasso, uma peruana apaixonada por moda e beleza e com extenso currículo no setor. Depois de passar tempo em Londres e Milão, decidiu que Lisboa seria o próximo sítio onde gostaria de viver. Aqui chegada, trabalhou para uma marca de skincare e pouco depois foi co-fundadora da marca de moda Perluchi. Entretanto, nos últimos quatro anos foi fazendo uma lista de marcas de beleza e skincare com as quais se cruzava nas suas viagens e que achava interessantes, sempre imaginando que um dia criaria uma loja como a que agora inaugura. "Basicamente, criei Cuerpo pensando em mim própria como consumidora", explica. Quando chegou a Lisboa descobriu um grande gap no mercado quando percebeu que nenhuma das suas marcas favoritas estava disponível, e uma coisa – como é costume acontecer – levou à outra.

Cuerpo traduz-se, assim, numa cuidadosa seleção de 30 marcas de produtos de maquilhagem, cuidado da pele do rosto e do corpo, cabelo, óleos e suplementos, bem como objetos relacionados com fitness e saúde sexual. Lucia Picasso diz que, acima de tudo, quis "criar parcerias com marcas que são conscienciosas nas suas fórmulas, que fabricam produtos que apresentam resultados e que, ao mesmo tempo, foram desenvolvidos com atenção à beleza, no que toca ao look e ao aspeto sensorial". Lucia dá alguns exemplos: a maquilhagem da RMS Beauty, os produtos à base de azeite da Wonder Valley, os séruns da Odacité, os produtos ayurvédicos da Rasasara, os sais de banho da Pursoma e os cuidados de pele da Province Apothecary. "Na minha opinião, estas marcas estão a criar produtos excelentes, que sobressaem nas suas categorias por causa das formulações", explica.

Um espaço onde as pessoas podem sentar-se no chão e experimentar tudo Foto: DR

E porque, na sua maioria, estas são marcas de que o público já ouviu falar, mas que não teve oportunidade de experimentar – o concealer da RMS Beauty, por exemplo, causou grande furor quando foi lançado –, é muito importante para Lucia Picasso que as pessoas que visitam a Cuerpo se sintam à vontade para fazer isso mesmo. Por isso, o espaço está mobilado com mesas baixas, rodeadas de almofadões, para que as pessoas se sentem e passem tempo manuseando e experimentando os produtos. O design minimalista e cheio de luz natural, faz das marcas o foco do espaço.

Num futuro próximo, Lucia espera encontrar um espaço permanente onde possa oferecer não apenas produtos, mas serviços de bem-estar complementares. "E talvez até a nossa própria marca de produtos."