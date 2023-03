Jéssica Silva nos bastidores da ModaLisboa: "Não posso jogar sem eyeliner nos olhos!"

Quem viu entrar Jéssica Silva pela porta dos bastidores da ModaLisboa CORE, no passado domingo, 12 de março, mal sabia que daí a umas horas a veria na passerelle a desfilar para a marca de acessórios de Luís Borges, CALL ME GORGEOUS.



Entre os brilhos em tons de púrpura, aplicados pela maquilhadora Elodie Fiuza, e a preparação dos cabelos, a avançada que atualmente joga pelo Sport Lisboa e Benfica e que é uma das estrelas da Seleção Portuguesa de Futebol Feminino, recentemente apurada para o Mundial, vai-nos contando os seus rituais de Beleza - sim, tem-nos fora e dentro do campo. "Eu sou um bocadinho gozada no balneário porque naqueles minutos [antes de um jogo], dou um jeito à cara (risos). Já aconteceu chegar ao balneário, ir para aplicar o lápis e não o ter, e pensar: não posso jogar sem eyeliner nos olhos! Da última vez que isso aconteceu, a nutricionista [do clube] emprestou-me o seu lápis de medição e safou-me", conta à Máxima, num misto de nervosismo e excitação, mesmo antes de ir para os bastidores, onde se irá vestir para o desfile.



jogou fora de Portugal durante alguns anos, e quando regressou fê-lo diretamente do Kansas City para o Benfica. "É sempre especial estar em casa, tenho estado mais tempo com a minha família e amigos, foram muitos anos lá fora. É especial jogar em casa e poder ser profissional de futebol em Portugal, quando eu saí achei que não seria possível."



A poucos minutos de se fazer o alinhamento para a entrada na passerelle, Jéssica Silva conta ainda como a paixão pela Moda se tornou cada vez maior, sobretudo porque cresceu com três irmãs. "Estive em França a viver dois anos, em Lyon, e tornei-me uma admiradora da Moda, e dou muito valor aos nossos criadores nacionais, tentei sempre acompanhar os nossos designers criativos em Portugal. Em França, são mais valorizados, e em Portugal temos imenso talento. Desfilar para o Luís, que é meu amigo, é algo que me deixa feliz, é um desafio. Vou tentar divertir-me."