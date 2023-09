Os truques para salvar o cabelo após o verão - indicados por um especialista

É comum regressarmos de férias, principalmente as que são passadas na praia, com o cabelo seco e estragado. Por que é que isto acontece?

Durante as férias, especialmente na praia, acabamos por estar mais expostos ao sol e à água salgada que são dois dos "inimigos" do cabelo. O facto de não secar o cabelo depois de lavado "porque estamos de férias e não nos apetece", que acaba preso com elásticos, ganchos ou outros acessórios, é outro dos fatores.

O que podemos fazer para proteger o cabelo? Há produtos que fazem mesmo a diferença ou é "tudo marketing"?

Existem efetivamente produtos específicos de manutenção e proteção para esta altura. As chamadas linhas solares, com champôs mais "lavantes", máscaras de atuação mais rápida e protetores com SPFs variados. Não devemos esquecer a utilização de proteção térmica também nesta altura do ano, ainda que seja só para proteger do secador.

Que produtos é que as mulheres devem usar para proteger o cabelo dos danos do sol, da água salgada e do cloro das piscinas?

Aconselho a que procurem um champô suave, que ajude a retirar o sal, o cloro das piscinas ou o enxofre das águas termais, um condicionador ou máscara de atuação rápida que hidrate o cabelo, protetor solar com SPF – o mais alto possível. Em alguns casos, até proteção para o couro cabeludo. Existem casos específicos, por isso, o melhor é mesmo o aconselhamento personalizado.

João Batalha, educador de cabelo da ghd Portugal Foto: DR

Que tratamentos ou produtos podem ser usados ao longo do ano para garantir que, quando chega o verão, o cabelo está de boa saúde e capaz de enfrentar as ameaças?

É fundamental cuidar do cabelo ao longo de todo o ano. E, para cada cabelo, há um regime de produtos adequado. O cuidado na secagem e styling faz toda a diferença nos danos causados pelas altas temperaturas de algumas ferramentas térmicas. Um spray protetor térmico é um dos produtos indispensáveis para usar durante todo o ano.

Todos os tipos de cabelos sofrem com os danos típicos do verão? Ou há cabelos mais sensíveis e com os quais é preciso ter ainda mais cuidado?

Todos os cabelos sofrem danos. No entanto, cabelos mais trabalhados quimicamente (colorações, madeixas, alisamentos, etc.), são cabelos com os quais é preciso cuidado adicional.

No tempo das nossas avós era comum as mulheres recorrerem a remédios caseiros para melhorarem a saúde dos cabelos. Azeite, óleo de coco, gema de ovo, abacate, são alguns dos ingredientes mais comuns. Na sua opinião, este tipo de mezinha pode ser benéfico para os cabelos?

Todos esses ingredientes contêm lipídios saudáveis e benéficos para o cabelo e pele, e, em muitos casos, são utilizados em produtos. No entanto, na sua forma bruta acabam por não ser absorvidos pelo cabelo, dando-lhe apenas um efeito cosmético não conseguindo penetrar no fio para tratar em profundidade. Os tratamentos específicos são sempre uma melhor opção.

Nesta época do ano, a queda de cabelo costuma também ser uma grande preocupação para a maioria das mulheres? O que podemos fazer para travar ou minorar a queda e aumentar a densidade capilar?

Volto a referir a importância do diagnóstico profissional, pois cada caso é individual. A aplicação de produtos de prevenção, que existem em diversas formas (tónicos de aplicação tópica, suplementos alimentares, etc) em alturas como o outono, por exemplo, é muito importante. A própria alimentação e o consumo de água fazem a diferença na qualidade e hidratação do cabelo.