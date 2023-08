O que esconde uma escova de cabelo? Erros que pode estar a cometer (e a forma certa de a lavar)

Quase todos nós usamosdiariamente para pentear. A dúvida está se a. A maioria dirá que não... porque se subestima um pouco essa temática, ou por outra,, quando na realidade ela é muito importante.É que as escovas de cabelo são, chegando a acumular mais cabelos do que um ralo do lavatório ou de uma banheira. De acordo com um estudo feito pela Universidade do Arizona, verificou-se que uma escova de cabelo de tamanho médio abriga quasepor polegada quadrada, graças àe produtos capilares persistentes. Acaba por ser umAssim sendo, ode cabelo pode levar àpara o cabelo e couro cabeludo a partir dos resíduos que permanecem na mesma. As consequências disso são não só a, mas também uma. E isso, a longo prazo, pode causarO ideal é que osque ficam na escova sejampelo menos. A par disso, devemos fazer umaà escova, comsuave, pelo menos. Se os cabelos forem compridos, a frequência deve ser maior.Um simples puxão nem sempre produz os melhores resultados para fazer sair os cabelos todos da escova, por isso aqui ficam algunsPrimeiro, useparasuavemente odas cerdas. Se os cabelos continuarem muito presos, utilize (com cuidado) umapara fazer alguns pequenos cortes nodeve ser sempre feita com(à qual se pode adicionaroubranco. Aplicar uma pequena quantidade denumatambém é um bom truque, e dessa forma esfregar a escova de cabelo até retirar a sujidade maior acumulada.No final, voltar ae deixá-la acom as cerdas viradas para baixo.