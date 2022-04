Queda de cabelo: este é o tratamento certo para um resultado natural e imediato

O tema não é estranho. Dificilmente se esquece o que aconteceu na última edição da cerimónia dos Óscares, um episódio que correu o mundo. Opiniões à parte, por trás do momento que marcou tudo e todos está uma doença autoimune que afeta não só Jada Pinkett Smith como milhares de pessoas no mundo – a alopecia, neste caso particular, a alopecia areata.

A alopecia areata é um tipo de perda de cabelo que pode ser desencadeada por fatores como stress intenso, infeções, alterações hormonais, mudanças repentinas na dieta, imunidade baixa... E é bem mais comum do que o que parece! Este problema de saúde dermatológico não destrói os folículos, mas paralisa-os. Não deixa de ser desafiador.

A alopecia condiciona a autoestima, a confiança com que saímos de casa e enfrentamos o espelho no dia a dia. Queremos ter o cabelo bonito e saudável, sem a necessidade de o esconder com gorros, chapéus, lenços ou de disfarçar as falhas com ganchos, trocas de risco de um lado para o outro, sprays…

Prótese capilar: a solução que devolve confiança Seja para pôr um travão na queda de cabelo, corrigir um problema genético como a calvície, recuperar a densidade capilar, aperfeiçoar a linha de cabelo (e acabar com as ditas “entradas”!), existe um procedimento, com um acabamento incrivelmente natural, que lhe permite ter o cabelo com que sempre sonhou.

O que é a prótese capilar?

Os tratamentos capilares são, cada vez mais, inovadores e apresentam taxas de sucesso muito elevadas, podendo resolver de forma significativa a alopecia, ao fazer crescer cabelo e ao acabar com as peladas provocadas por esta doença dermatológica. Dependendo das necessidades de cada pessoa, são escolhidos os métodos mais adequados e com a melhor eficácia possível para o problema.

Foi pensada para substituir o cabelo, cobrindo as áreas calvas ou com menos cabelo. É ainda a solução para quando os tratamentos capilares não resultam ou quando não resolvem tudo. Na prótese, os cabelos são implantados individualmente ou em pequenos grupos, numa rede ou numa película superfina que simula o couro cabeludo. O acabamento é, por isso, incrivelmente natural.

Esta película adere ao couro cabeludo temporariamente ou de forma semipermanente, o que lhe permite fazer a vida normal, praticar exercício ou tomar banho sem receios. Os cuidados são similares aos habituais com o próprio cabelo – lavar e hidratar com produtos comuns, proteger os fios das fontes de calor e secar.

Esta solução vai além da barreira estética. É a resposta para recuperar a autoestima, uma forma de empoderamento do cabelo e uma solução rápida e imeadiata.

Sete vantagens da prótese capilar 1. É aplicável a todos os casos de calvície definitiva ou de médio/longo prazo – alopecia androgenética (mais comum em homens), alopecia areata, alopecia cicatricial, eflúvio telegénico, tricotilomania ou tratamentos quimioterápicos;



2. Resultado imediato e de longa duração;



3. Procedimento simples, não invasivo e não cirúrgico;



4. Custo inferior a um implante ou transplante capilar;



5. Permite voltar à rotina do dia a dia de imediato e sem restrições;



6. Procedimento totalmente reversível, em caso de resultado não satisfatório;



7. Sem contraindicações, exceto alergias a alguns matérias – o que é raro, pois os materiais usados são, na maioria, hipoalergénicos.

Alopecia: das alterações temporárias às permanentes

Nos casos de alopecia areata, a queda de cabelo pode avançar ou regredir espontaneamente, sendo normais vários episódios ao longo da vida. Não existe ainda uma cura definitiva, mas há tratamentos possíveis. Nos casos mais avançados, as próteses capilares são uma boa solução estética.

Além deste tipo, existe ainda outras formas de alopecia, como a cicatricial – quando a área afetada não apresenta folículos capilares ou foi destruída por processos inflamatórios ou agressões, como tração excessiva, queimaduras, cicatrizes de cirurgias e cortes. Por poder ser a causa de calvície irreversível, é considerada mais preocupante, requer urgência de diagnóstico e tratamento iniciado o mais rápido possível. Durante o tratamento, é frequente o recurso a uma prótese capilar, para ocultar peladas e manter a aparência de um cabelo normal.

Perda de cabelo: os sinais de alarme a ter em atenção

A queda de cabelo pode ser normal, se a causa dessa queda for o fenómeno natural do ciclo do cabelo – uns fios caem para dar ligar a outros de forma cíclica, mesmo que não o note. O grande problema é quando este ciclo natural é afetado por algum fator de desequilíbrio e a queda de cabelo acontece de forma excessiva, prolongada ou imprevista.

Evolução positiva do mesmo caso, resultado de tratamento capilar. 1ª fase a 23 de fevereiro. 2ª fase a 27 de abril. 3ª fase a 6 de agosto.