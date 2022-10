O novo sérum do momento tem vitamina D

Dizer adeus ao horário de verão significa menos horas de exposição à luz solar. Isto pode ser prejudicial não só mentalmente como fisicamente – afetando a nossa pele. Felizmente, existem cada vez mais produtos que ajudam a fornecer a vitamina solar, mais conhecida como vitamina D. O novo Vitamin D Skin Booster, da marca espanhola Freshly Cosmetics, está entre eles.

Esta vitamina é importante em várias áreas da saúde: ajuda o sistema ósseo, ao potencializar a absorção do mineral fosfato, é um auxílio para o movimento dos músculos e ainda ajuda neurologicamente, nas transmissões que se processam no cérebro. Estas componentes são uma ajuda para enfrentar os meses mais frios com uma pele de fazer inveja.

Foi precisamente por isso que a Freshly Cosmetics - que aposta sobretudo em produtos com fórmulas praticamente 100% naturais - lançou este sérum, que não só mantém os níveis saudáveis de vitamina D no corpo como também ajuda a diminuir sintomas de rosácea, vitiligo e eczema. Além da vitamina D isolada, a fórmula tem ainda raiz de chicória ativa, que estimula a síntese endógena de vitamina D, e a variação vitamina D3, que estimula a produção de receptores de vitamina D.

O Vitamin D Skin Booster deve ser aplicado em conjunto com um creme de rosto (duas gotas) ou cara (uma gota) que já esteja incorporado na rotina, de forma diária. É o que basta.