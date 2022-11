Há uma fronha anti-vincos? O novo acessório aliado do sono

A pele é um órgão essencial no que toca à sobrevivência do ser humano, pois protege-nos contra agentes externos perigosos, como bactérias ou vírus. É responsável pela regulação da temperatura corporal e ainda tem o papel de expelir substâncias nocivas do organismo. É também através dela que damos conta de outras questões - borbulhas podem ser sinal de stress, olheiras sinalizam falta de descanso, para não falar das rugas, um sinal natural do envelhecimento. Felizmente, existem maneiras de manter a pele jovem, bonita e saudável - e não apenas com cosméticos ou procedimentos estéticos.



Referimo-nos à almofada onde descansamos a cabeça - e por arrasto a pele e o cabelo - a dormir. Ao contrário das fronhas tradicionais, por norma de tecidos sintéticos e bastante absorventes, as de seda ou algodão acetinado ajudam a manter a eficácia da rotina de cuidados, tendo assim um efeito anti-aging. Foi com essa ideia em mente que a Valverde Clinic, estabelecimento de medicina estética, desenvolveu a Skin Care Pillow (€59), uma fronha feita em Portugal que, graças ao seu tecido menos absorvente, previne os vincos faciais e os cabelos quebradiços e embaraçados.

Skin Care Pillow, €59, Valverde Clinic Foto: Valverde Clinic

O segredo está nos 300 fios de algodão acetinado que integram a almofada, reduzindo a pressão provocada pelas fronhas comuns. O resultado é uma experiência de luxo, digna de um hotel de cinco estrelas, tanto pelo toque como pelo descanso profundo que proporciona. Ademais, a Skin Care Pillow não utiliza pigmentos tóxicos e atua como regulador de temperatura natural, concluindo a fórmula perfeita para um sono de beleza regenerador. Pode encontrá-la na Valverde Clinic, em Lisboa.