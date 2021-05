Três batons em edição limitada, três objetos de desejo

, e custam €69.

. São estes os novos e deliciosos tons da linha Rouge, da Hermès , pensados para uma estação repleta de energias solares e positivas, onde a cor é imprescindível.Com embalagens coloridas em amarelo, rosa, turquesa e coral, são três edições de série limitada, recarregáveis e acabamento acetinado e brilhante, repletos de cor, e ao mesmo tempo versáteis e amigos do ambiente. A sustentabilidade é, aliás, uma das apostas da Hermès na Beleza, acompanhado a mudança que se faz um pouco por toda a indústria, com especial enfoque nas marcas de luxo.A coleção em edição limitada Rouge Hermès para aestá disponível a partir de março de 2021 numa seleção de pontos de venda Hermès no mundo inteiro.