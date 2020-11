Pandora lança conta solidária com a UNICEF (e a ajuda de Millie Bobby Brown)

É o reforço da parceria solidária entre a Pandora e a UNICEF, mais uma vez em nome de uma missão solidária conjunta e essencial para o desenvolvimento do mundo:

oferecer apoio e proteger crianças e jovens vulneráveis, proporcionando-lhes oportunidades para cumprirem os seus sonhos.



A marca lança uma conta dedicada ao Dia Mundial da Criança, que vem juntar-se à coleção coleção Charms for Change. Our Blue Planet é um globo azul que se abre e revela um pequeno coração em prata. Por cada conta conta vendida, €15 do valor será doados à campanha Charms for Change da UNICEF.

Conta Pendente Pandora Our Blue Planet em prata, esmalte e zircónias, €59 Foto: Pandora x Unicef













Conta Our Big Planet Foto: Pandora x Unicef







Para assinalar o lançamento, a Pandora organizou um workshop com um grupo de crianças que através de atividades com materiais reciclados criaram uma representação dos seus sonhos e aspirações. A experiência foi captada em filme e narrada pela embaixadora da Boa Vontade da UNICEF, a atriz Millie Bobby Brown.

A conta pendente é feita em prata, esmalte e zircónias e está disponível nas lojas Pandora, €59, até 22 de janeiro.



Veja abaixo o vídeo do workshop, narrado por Millie Bobby Brown: